Netflix monta el 'Eurodrama' a Blas Cantó y prepara una parodia de Eurovisión con Will Ferrell y Rachel McAdams Ecoteuve.es 17/05/2020 - 14:38 0 Comentarios

No ha habido Eurovisión 2020, pero sí parodias, sketches y hasta película

La plataforma Netflix ha aprovechado que este sábado se celebraba la noche del Europe Shine a Light (en sustitución de la cancelada Eurovisión) para lanzar un sketch en el que han participado, además de Blas Cantó, las Azúcar Moreno, Daniel Diges, Manel Navarro y Geno.

Netflix ha cubierto la ausencia del certamen de Eurovisión por el nuevo coronavirus lanzando el primer sneak peek de su película paródica (Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga) sobre este, con Will Ferrell y Rachel McAdams como protagonistas. Pero no se ha quedado ahí, y es que, como en años anteriores, ha reunido a participantes de otras ediciones, esta vez, con más motivo que nunca.

Lea también: Cantó, destrozado por la muerte de su padre a los 49 años: "Vuela alto"

Netflix ha reunido (virtualmente) a Blas Cantó, representante de España en la frustrada Eurovisión 2020, y que repetirá en 2021 sobre el escenario de Rotterdam, junto a otros cantantes que ya cantaron en el concurso europeo. ¿El resultado? Una videollamada llena de drama.

Eurodrama con las Azúcar Moreno y más

Eurodrama es el grupo de contactos al que llama el cantante. En el se encuentran Azúcar Moreno, Daniel Digés, Manel Navarro y Geno (en el coro de Europe's living a celebration de Rosa en 2001).

Aunque Blas Cantó entra para desahogarse, los demás le recuerdan algo: que el cantante había ganado esta edición, como otros representantes habían apuntado por Twitter en paralelo a la emisión de Europe Shine a Light. A esto se añadía la victoria obtenida por el artista en la encuesta de RTVE.es, que buscaba una ganadora entre las canciones de este año. Por ese motivo, todos han decidido expulsarle del chat grupal.

Él insistía: "Que no he ganado, que es una cosa de Netflix, que han hecho una película del festival", refiriéndose a la anteriormente mencionada Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, que se estrenará el próximo 26 de junio en la plataforma de streaming. A pesar de todo, los demás no le creían.

El vídeo rememora momentazos como: los fallos de sonido que sufrieron las Salazar en los 90 (no mencionan el percance con los vestidos que ellas mismas han contado varias veces); la aparición de Jimmy Jump cuando Daniel Diges estaba sobre el escenario en 2010; o el fallo de coordinación de Geno al dar la vuelta a destiempo.

Ante el mayor eurodrama hasta la fecha, hemos tenido que imaginar una fantasía a lo grande. ¡Enhorabuena, @BlasCanto! #Eurovision pic.twitter.com/gP0KGKwfMt — Netflix España (@NetflixES) May 16, 2020