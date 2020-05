Errejón, en La Sexta: "Madrid es un desastre porque, en vez de Gobierno, tenemos un sainete con Ayuso" Ecoteuve.es 17/05/2020 - 13:19 0 Comentarios

El líder del partido político Más País y ex de Podemos, Íñigo Errejón, ha abogado en La Sexta Noche por "mantener las medidas de confinamiento" porque "están dando frutos" y ha criticado al gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente.

"El sistema sanitario de Madrid lleva mucho tiempo golpeado por los recortes del PP. Recortar en Sanidad, cuesta vidas", ha manifestado Errejón.

Asimismo, Errejón ha destacado que "el Gobierno haría bien en publicar todos los datos de los que dispone", porque a él le preocupa que cuando los madrileños todavía no estén preparados, se avance de fase, "y luego haya un rebrote y haya que volver atrás, porque sería muy costoso".

"Seamos serios. No se pueden presentar documentos fuera de plazo y sin firmar. Todo eso es un desorden. No creo que haya ningún madrileño que piense que el Gobierno de Madrid esté trabajando para los madrileños, está trabajando para otra cosa", ha criticado el líder de Más País.

"En vez de Gobierno, sainete con Ayuso"

"Madrid es un desastre porque, en vez de un Gobierno, lo que tenemos es una especie de sainete con Ayuso, que tiene sus líos permanentes, la pelea permanente con Ciudadanos y, además, el intento de utilizar a los madrileños como rehenes para golpear al Gobierno nacional", ha afirmado el líder de Más País, quien ha añadido que "el resultado de todo esto es que Madrid no pasa de fase, porque no tiene Gobierno, sino especie de esperpento permanente que no ha hecho los deberes".

Con respecto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Errejón ha afirmado que "está un poco obsesionada consigo misma". "En esta crisis lo importante no es la señora Ayuso, lo importante es que tengamos un sistema sanitario fuerte, que dé garantías a los madrileños".

"Ayuso habla demasiado de ella misma"

En esta línea, Íñigo Errejón ha lamentado que Ayuso "habla demasiado de ella misma". "Yo creo que tiene muchos jaleos entre su casa -cualquiera que sea su casa- y el Gobierno, pero el problema no es ella, el problema es que los madrileños queremos salir con garantías", ha defendido el político.