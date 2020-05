Guillermo Fesser, en 'La Sexta Noche': "Tenemos los líderes más mediocres de la humanidad" Ecoteuve.es 17/05/2020 - 11:52 0 Comentarios

El periodista Guillermo Fesser, muy crítico con los líderes políticos y su gestión de la pandemia del SARS-CoV-2

El periodista Guillermo Fesser, de Gomaespuma, ha declarado en La Sexta Noche que "tenemos la malísima suerte de estar pasando una crisis de liderazgo terrible". "Cuando tienes un líder positivo, te lleva a movimientos de esperanza, pero un líder negativo o inútil, te deja estancado, y en eso estamos", ha sentenciado.

Guillermo Fesser, el periodista miembro de Gomaespuma, ha criticado que "tenemos la malísima suerte de estar pasando una crisis de liderazgo terrible".

Lea también: "Barra libre, cementerio abierto", la advertencia de un doctor del CSIC sobre playas y piscinas

Preguntado sobre el drama de las colas interminables para conseguir alimentos básicos, Guillermo Fesser, que ha rodado con su hermano Javier Fesser (Camino, El milagro de P. Tinto, Campeones) un corto sobre la desnutrición crónica infantil, ha lamentado que "nos hemos confundido muchísimo" porque "lo contrario de la pobreza no es la riqueza, sino la justicia y la capacidad de tener acceso a las cosas".

"Los líderes más mediocres de la humanidad"

"Tenemos los líderes más mediocres que ha tenido la humanidad, desde luego, en los 60 años que yo llevo en este planeta. Cuando tienes un líder positivo, te lleva a movimientos de esperanza y positivos, pero cuando tienes un líder negativo o un inútil, te deja estancado, y en eso estamos", ha dicho, convencido, el periodista.

"Hay hambre en España"

"Estamos creando un mundo en el que hay unos pocos que tienen de todo, y los demás vamos detrás como pobrecitos. Es triste, pero hay hambre en España", ha afirmado.

No obstante, Fesser ha querido subrayar algo positivo de la crisis del SARS-CoV-2: "Hemos vivido esta enfermedad en colectivo". "Nos hemos dado cuenta de que no estamos solos. Lo que hemos aprendido muchos es que no todos los partidos se juegan, como nos dicen, en Primera División", ha recordado el escritor.

En este sentido, Fesser ha señalado que "no hace falta tener un programa o ser primer ministro para cambiar el mundo". "La vida se juega, además de en Primera División, en tercera regional. Hemos visto que hay sanitarios jugando en tercera regional de maravilla. Vamos a seguir jugando ahí metiendo goles y vamos a llegar a la Champios League", ha zanjado el periodista.