Buenafuente: "No entiendo que no se esté unido en el momento más duro de la historia" Ecoteuve.es 11:00 - 17/05/2020 0 Comentarios

El humorista carga contra la crispación política e ideológica en esta crisis sanitaria

El humorista Andreu Buenafuente, presentador de Nadie sabe nada (Cadena SER) y Late Motiv (#0) ha declarado durante una entrevista en La Sexta Noche que le tiene "absolutamente descolocado, y a veces cabreado" que los dirigentes políticos escojan el camino de la crispación y la falta de entendimiento "en el momento más duro de nuestra historia".

El presentador, productor y humorista, ha afirmado a Iñaki López que una de las cosas que más le ha "sorprendido como ciudadano de a pie" ha sido que los políticos opten por la crispación y falta de entendimiento.

Lea también:

"Me tiene absolutamente descolocado y a veces, cabreado también, porque sin ponerle ningún color político, lo que no puedo entender es que este país no esté unido en el momento más duro de nuestra historia", ha aseverado el cómico.

"Se está muriendo la gente"

En este sentido, el humorista catalán ha asegurado que puede "entender que la política es una suerte de idearios para conseguir unos puestos de privilegios, pero se está muriendo la gente".

"Estamos encerrados en casa, ya tendréis tiempo de volveros a pelear. De verdad que nunca creí que se embarraría tanto esto", ha lamentado Andreu Buenafuente.

Vino a hablar de su libro

El humorista está a punto de publicar Reír es la única salida, un libro que él mismo ha descrito como "una crónica sentimental, casi una declaración de amor, a este oficio tan raro, pero tan apasionante de comunicar".

"A la edad que tengo, creo que la sinceridad y explicar lo que sientes es básico. Este libro es un striptease en relación a lo que yo siento en mi oficio y la comedia, que no deja de sorprenderme como el primer día", ha declarado Buenafuente.

"De aquí nos saca la Sanidad"

El presentador ha afirmado que le gusta "pensar que la comedia cura" y "es una motivación", "pero de aquí nos saca la Sanidad".

"Por cierto, me sumo en todos sus apoyos y de manera inquebrantable a la gente que nos ha atendido estos días. Esto es acojonante. Esto es lo que nos saca, la risa es una buena predisposición, te convierte en un poquito mejor persona, que buena falta hace también", ha expresado.

"Envenenamiento de sangre e ideas"

Asimismo, ha desvelado que ha descubierto en el confinamiento que es "optimista": "No entiendo una manera de entender esto desde el cabreo, desde el envenenamiento de tu sangre y tus ideas. No, joder. Suma, apoya. La energía positiva es algo que se extiende y también es otra pandemia, pero positiva", ha defendido el productor.

Por último, ha dicho ser "muy fan de la gente". "Tenemos una sección en el programa de gente que manda vídeos. Me emociona ver el buen humor que hay, a pesar de la situación que estamos viviendo. La tragedia está en los hospitales, pero la gente todavía le quiere buscar una sonrisa a la vida", ha expresado.