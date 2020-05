Fani asegura en el 'Deluxe' que su madre murió asesinada y que ella tomó pastillas a los 4 años Ecoteuve.es 10:30 - 17/05/2020 0 Comentarios

La exconcursante de 'Supervivientes' se rompió, llena de lágrimas, al recordar su trágica vida

Fani Carbajo, exparticipante de La isla de las tentaciones y Supervivientes, se sometió a su primera entrevista en Sábado Deluxe, contando dos episodios traumáticos de su vida que dejaron a todos los presentes y a los telespectadores sin palabras.

Antes de entrar de lleno en las aspectos más destacados de su dura vida, charló con Jorge Javier Vázquez y le aseguró que su vida no ha sido nada fácil y que hablar de ello, hace que se venga abajo.

El presentador le ha preguntado por algo que leyó y que le llamó mucho la atención. Algo relacionado con unas pastillas que Fani tomó cuando era una niña. Ella confesó que su hermana y ella se encontraron una bolsa de pastillas y se las tomaron pensando que se trataban de caramelos.

"Tuvieron que hacerme un lavado de estómago"

"Tenía tan solo cuatro o cinco años", recordó sin exactitud, pero afirmó que no puede olvidar ese amargo recuerdo de su vida, que supuso un susto tremendo tanto para ella, como para sus familiares: "Tuvieron que hacerme un lavado de estómago", aseguró en plató.

"No murió por drogas, sino asesinada"

"Mi madre no murió por drogas, murió asesinada", ha asegurado también Fani. La exconcursante de Supervivientes ha explicado que la policía se puso en contacto con ella a las 10 de la mañana para decirle que "habían encontrado el cuerpo de mi madre".

Fani ha reconocido que fue su hermana mediana la que puso la denuncia, porque no se podían poner dos denuncias iguales, pero ha negado que en ningún momento se desentendiera del caso: "Para nada", afirmó rotundamente.

"Mi madre conoció a su nieto"

"Tengo fotos, vídeos, mi madre ha estado en mi casa, y conoce a su nieto. Cuando no he tenido dinero para darle cosas, mi padre me dejaba dinero para llevarle dinero", ha desvelado Fani.

Según la televisiva, los problemas de su madre con las drogas comenzaron cuando Fani sólo tenía 6 ó 7 años, al volver con un su primer novio, que es el padre de su hermana pequeña. "Tengo un dolor en el pecho", ha sentenciado Fani al terminar la entrevista, llorando.