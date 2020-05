La alarmante pregunta de un reportero de Antena 3 a Fernando Simón sobre poner en los CV la inmunidad Ecoteuve.es 16/05/2020 - 16:41 0 Comentarios

Fernando Simón se ha sorprendido en la rueda de prensa al oír que hay gente que adjunta certificados

Una polémica legal en cuanto a derecho a la intimidad y protección de datos se ha cernido sobre la rueda de prensa sobre el coronavirus del Ministerio de Sanidad. Y es que un reportero de Antena 3 Televisión ha hecho una pregunta que ya se ha viralizado por el conflicto y ponderación que supondría en cuanto a leyes que afecten a los derechos personalísimos y de protección de datos y su relación con esta crisis sanitaria del nuevo coronavirus.

"Están empezando a adjuntar su posible inmunidad a los currícula para encontrar trabajo, ¿Qué le parece?", ha preguntado un periodista de Antena 3 TV al doctor Fernando Simón.

El médico, con cara de sorprendido, ha contestado que no sabe si es muy legal, pero que parece, cuanto menos, poco moral.

"No, no, si lo he entendido, lo que pasa es que me he quedado sorprendido. Yo no sé mucho de leyes, pero creo que eso puede incluso ilegal, y si no lo es, desde luego no me parece muy moral", ha respondido el galeno Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ante la polémica pregunta.

"Discriminación por salud"

"Estamos hablando de que se puede llegar a discriminar a las personas por motivos de salud, ni siquiera de salud, porque serán posiblemente personas sanas", ha añadido Simón.

El doctor ha proseguido esquivando la pregunta y admitiendo su desconocimiento de las leyes: "Preferiría que hablasen otros de legislación y derechos laborales, y yo a lo mejor no debo dar mi opinión como ciudadano al respecto, pero me resulta complicado de entender, cuanto menos", ha puntualizado.

"Realmente no creo que se pueda entender cómo se puede utilizar esto por el empleador o por quien busca trabajo, prefiero no decir mucho más, porque acabaré metiendo la pata con opiniones personales", ha zanjado.