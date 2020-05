Indignación con una profesora en 'Todo es mentira' por dudar de la existencia del coronavirus Ecoteuve.es 16/05/2020 - 14:08 0 Comentarios

La audiencia, muy crítica con una supuesta docente que duda de la existencia del coronavirus SARS-CoV-2

El programa Todo Es Mentira de Risto Mejide emitió esta semana unos totales tomados durante las manifestaciones contra la gestión de la crisis del nuevo coronavirus por parte del Gobierno, en distintas zonas del pudiente barrio de Salamanca, como Núñez de Balboa.

Una reportera del espacio de Cuatro le hizo un canutazo a una señora que afirmaba ser docente, y que con sus declaraciones indignó a una buena parte de los telespectadores.

La mujer, que decía ser docente, y que portaba una mascarilla, declaró lo siguiente, más propio de un conspiranoico que de alguien dedicado a la enseñanza de las futuras generaciones:

"Yo ya subestimo al virus. Es que no me creo nada. Porque como no han dicho la verdad, estamos en nuestro derecho de no creernos nada de lo que nos están diciendo", comenzó diciendo la mujer.

"Tomadura de pelo para entrar en crisis"

"Porque yo no he visto todavía ningún féretro, no he visto ninguna autopsia, no he visto nada, ¿Vale? Yo creo que todo esto es una tomadura de pelo para hacer entrar en crisis a España, y nos van a llevar a la ruina. Si no hay transparencia en los datos, ¿Qué crees que piensa el pueblo? Si llevamos 50 días confinados y todavía hay 200 infectados, ¿De dónde salen? Si yo he estado hasta el 11 de marzo con 30 niños dando clase sin medidas de seguridad, y no me he infectado, ¿Por qué ahora no puedo abrir mi colegio y poder seguir dando mi actividad y no me he infectado antes? Porque es lo que nos han hecho creer, que tenemos un virus muy peligroso".