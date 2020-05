"Os habéis mofado de mí y de mi persona": encontronazo entre Risto Mejide y de una de sus invitadas Ecoteuve.es 15/05/2020 - 17:44 0 Comentarios

Lola Sopeña se ha quejado por presentarla como "la defensora de Elettra Lamborgini en GH VIP"

Risto Mejide ha tenido un rifirrafe una de sus invitadas en Todo es mentira este viernes. Lola Sopeña entraba en el programa después de participar en una de las polémicas concentraciones del barrio de Salamanca de Madrid. Sin embargo, la mujer ha entrado en brote al considerar una "falta de respeto" su presentación.

El encargado de poner en contexto a los espectadores ha sido Antonio Castelo diciendo lo siguiente: "Es conocida por ser una de las participantes de Ven a cenar conmigo, ese concurso en el que todo el mundo tiene decorado el salón igual, y la defensora de Elettra Lamborgini en GH VIP".

Nada más entrar en directo, la mujer ha querido rectificar su "curriculum": "Soy Lola Sopeña, tengo 52 años, monté mi primera empresa a los 24, desde entonces, llevo trabajando y dando empleo en España, y soy directora de castings", ha dicho muy enfadada. "Esa presentación me parece que es mofaros de mí y de mi persona".

"Dejen ese cachondeo, señores, porque España no está para mofarse de los pequeños autónomos y de los pequeños empresarios", ha seguido Sopeña elevando el tono: "Vergüenza me daría presentar a una persona así que lleva 30 años trabajando".

"Lamento que no le haya gustado el tono de humor de este programa. Igual es que no sabía donde venía", ha respondo Mejide a lo que ella se ha reafirmado invitando a la audiencia a que buscaran su nombre en Google: "Eso no es humor, es una falta de respeto".

Lola Sopeña, a Risto: "Madrid es un foco de resistencia"

Una vez Risto ha sido capaz de apagar el incendio inicial, Lola Sopeña ha expuesto sus ideas afirmando que "Madrid es un foco de resistencia y que no nos dejan salir [el Gobierno] porque saben que vamos a liarla parda". La invitada también ha reconocido vivir en Plaza Castilla, a más de un kilómetro de distancia del barrio de Salamanca.