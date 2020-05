La llamada de Florentino Pérez, "el jefe", a Loco Gatti: "Me hizo darme cuenta de que podía haber muerto" Ecoteuve.es 15/05/2020 - 13:19 0 Comentarios

El colaborador regresa a 'El chiringuito' de Pedrerol tras superar el coronavirus

"Me han matado acá, en Argentina y en todos lados. Hierba mala nunca muere". Con el sentido del humor que le caracteriza, Loco Gatti regresó este jueves a El chiringuito de Pedrerol tras estar ingresado en el hospital por estar contagiado de coronavirus.

"¿Tú supiste de lo que te podía haberte pasado?", le preguntó Josep al ver que su colaborador le quitaba importancia. "Una doctora me dijo que estuve a punto de morir después de que todos los días dijera ¿cuándo me voy a casa? Pero no me lo llegué a creer del todo", respondió él.

"Cuando me llamó el 'jefe', Florentino, me dice 'Loco, me dijeron que les rompías las pelotas, hacías líos y te querías ir, pero casi te vas del país y del mundo!¡Estabas para morir, Loco!", siguió relatando provocando las risas de Pedrerol. "Y ahí lo creí, porque yo a Florentino le creo todo. Me hizo darme cuenta de que podía haber muerto".

Gatti confesó que no tenía miedo por morirse pero sí que sintió agobio por estar ingresado: "Sentía que me moría estando en el hospital". Además, su comportamiento no fue el mejor: "Tiraba las cosas para que vinieran las enfermeras y cuando me daban las pastillas, las rompía y las tiraba".

En todo este tiempo, el mítico portero argentino ha recibido mensajes de todos sus amigos, incluido el mismísimo Maradona. Además, destacó que Alfredo Duro le "mató" por llorar desconsoladamente al otro lado del teléfono.