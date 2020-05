"¡Perra del infierno!": Saray de 'MasterChef' y Dakota se despellejan en una lamentable bronca Ecoteuve.es 12:25 - 15/05/2020 1 Comentario

Tras un diluvio de insultos, ambas aclaran que todo se ha debido a un "malentendido"

Saray se ha convertido en la salsa de todas las polémicas. Tras su bochornosa actuación en las cocinas de MasterChef al presentar a los jueces un "pájaro muerto" y arremeter después contra la productora, ahora ha protagonizado una pelea con Dakota en redes sociales.

"Dicen que está hablando fatal de mí la Dakota, y a mí ella siempre me ha caído bien. ¿Pero tú qué vas a hablar de mí, perra del infierno? ¿Tú qué vas a hacer de mí si eres una yonki, drogata? Si no quieres ni a tu puta madre", dice Saray en uno de sus stories en su cuenta de Instagram.

"Yo a lo mejor me he peleado con los jueces de un programa que no sé ni quiénes son, pero tú le has hecho la vida imposible a tu madre", continúa Saray en un lamentable discurso en el que profirió insultos contra Dakota como "agresiva", "pringada" o "borracha".

La respuesta de la exconcursante de Supervivientes y Hermano Mayor no se hizo esperar: "Me están llegando comentarios de una chica de MasterChef que me está poniendo verde", dice. "No entiendo por qué, porque yo no la conozco de nada y no la he criticado. Se supone que es trabajado social de mis cojones".

Pero Dakota fue a más: "Me llama yonki, ¿y tú que eres? Mal hecha. Ahora cogéis este trocito y se lo enviáis. Me cago yo en su puta madre, pero siete veces. Yo a ella no le he insultado. ¿Quiere protagonismo? ¡Pues me cago en tu puta madre, qué sinvergüenza eres!". La descomunal bronca acerca a Saray al universo de Telecinco, ahora mucho más.

Finalmente, y después de toda esa lluvia de 'bonitos' adjetivos, ambas han explicado en sus cuentas de Instagram todo se ha debido a un "malentendido". "Han querido picarnos. Yo soy pólvora y ella es igual, nos han querido echar a pelear. Lo hemos aclarado, no tengo nada en contra de ella".