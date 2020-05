Telecinco emitirá unos especiales de 'Got Talent' con Santi Millán con las mejores actuaciones del mundo Ecoteuve.es 15/05/2020 - 11:04 0 Comentarios

Este nuevo formato retrasa a otoño el estreno de 'Idol Kids', previsto para esta primavera

El fenómeno mundial de Got Talent, uno de los formatos de televisión más exitosos del mundo, se condensará en una serie de especiales presentados por Santi Millán que Telecinco prepara para su prime time con Got Talent: lo mejor del mundo.

Los espectadores tendrán la oportunidad de descubrir las actuaciones más espectaculares, emotivas e increíbles que han cautivado a público y jurado en todas las adaptaciones internacionales del programa, incluidas, por supuesto, las de la versión española.

Que Telecinco se haya sacado de la manga este especial supone que Idol Kids, que iba a ser la gran baza de la cadena en primavera con Isabel Pantoja en el jurado, retrase su estreno en la parrilla hasta el otoño, una vez que la crisis sanitaria por el coronavirus haya pasado.

Los concursantes de 'Got Talent: lo mejor del mundo'

¿Qué actuaciones veremos? La artista The Sacred Riana, ganadora de Asia's Got Talent y semifinalista de America's Got Talent, que ostenta el récord de protagonizar el vídeo más visto de la historia de Facebook con casi 700 millones de visualizaciones; Tape Face, clown y finalista de America's Got Talent, que acumula más de 200 millones de reproducciones en redes y que gracias al programa tuvo su propio espectáculo en Las Vegas.

También participarán los británicos Jack y Jim, padre e hijo cuya música ha sido reconocida con uno de los preciados Pases de Oro del mismísimo Simon Cowell, serán algunas de las impresionantes actuaciones que podrán verse en este nuevo programa, adaptación de Het Beste Van Got Talent Worldwide, que se emite con gran éxito en Países Bajos desde 2012.