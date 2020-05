Ivana Icardi, nueva expulsada de 'Supervivientes 2020' ante un impasible Hugo Sierra Ecoteuve.es 15/05/2020 - 9:10 2 Comentarios

El reality entra en la recta final con Jorge, Elena y el propio uruguayo como nominados

Ivana Icardi cayó ante Jorge Pérez y se convirtió en la décima expulsada de Supervivientes 2020. Pese a ser una de las grandes desconocidas por el público español, el nombre de la argentina estaba en las quinielas para estar en la final.

"He conocido a personas increíbles, gracias por dejarme conocerlos, he sido loca y a veces me he pasado y les pido perdón, de verdad son personas increíbles", dijo Ivana, emocionada, para despedirse de sus compañeros: "Sigan luchando y no bajen los brazos, quedan muy poquito".

Ivana ha demostrado ser una grandísima concursante, tanto por sus aptitudes en las pruebas físicas -ha sido cuatro veces líder- como por ser la protagonista de una de las principales tramas de la edición: su relación con Hugo Sierra, con el que llegó a tener hasta sexo.

El uruguayo se despidió muy serio: "Haya lo que haya pasado la voy a echar de menos, mucho, porque estar aquí es muy difícil y de verdad que todo lo que sucedió fue de corazón. La voy a echar mucho de menos. No tengo por qué tener rencor".

Tras la marcha de Ivana, los nuevos nominados de Supervivientes 2020, que ya encara su recta final en Telecinco, son Jorge, Elena y Hugo, mientras que Barranco se convirtió en el líder tras ganar la prueba.