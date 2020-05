El cabreo de Jesús Calleja al saber las condiciones de trabajo de un investigador del CSIC Ecoteuve.es 14/05/2020 - 19:42 0 Comentarios

El presentador se indigna tras escuchar el testimonio de Juan García Arriaza

Jesús Calleja se ha indignado por completo al escuchar el testimonio de Juan García Arriaza, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La charla se produjo en una de las entrevistas que el presentador está realizando en su cuenta de Instagram.

El investigador explicó a Calleja que forma parte del equipo que trata de dar con la milagrosa vacuna contra el nuevo coronavirus, aunque su está contratado de forma temporal. "Estoy contratado a proyecto, que es algo que se estila mucho dentro de la comunidad científica", ha dicho.

García Arriaza ha explicado que "es muy complicado tener una situación estable, entonces uno va enlazando contratos de proyecto en proyecto". Esto hizo que Calleja se enrabietara y preguntara extrañado: "Espera, espera. ¿Me estás diciendo que no tienes un contrato fijo en el CSIC?".

"No, que va, que va. Para que se haga una idea la gente, yo acabé la carrera hace 23 años y desde hace 17 soy doctor. Desde todo ese tiempo he ido enlazando becas o contratos de forma inestable y es una situación que se da en todos los laboratorios de este país. Es una situación bastante curiosa", contó el investigador.

"Cuando escucho un testimonio como el tuyo, de alguien que no sabe cómo va a ser su vida laboral más allá de enero, que sois seis en el laboratorio y seguramente tienes a gente en tu equipo que no llega a los 1000 euros, donde tenemos problemas para fabricar una vacuna, asuntos burocráticos, me entra una mala hostia de pensarlo...", soltó Calleja.

El cabreo del leonés fue en aumento aunque supo no irse de la lengua más de lo debido: "Ahora mismo estoy muy cabreado con todo lo que me has contado. Mira que es difícil verme así porque yo soy un tío muy echado para adelante, pero hoy estoy de mala hostia con lo que me has contado...".