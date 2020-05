Críticas a Laura Fa ('Sálvame') por perseguir a Ana Obregón, rota por la muerte de su hijo: "¡Qué vergüenza!" Ecoteuve.es 14/05/2020 - 18:31 1 Comentario

La colaboradora corrió tras el taxi en el que llegaba al tanatorio junto a Lequio

Laura Fa se ha llevado este jueves todas las críticas por parte de los espectadores de Sálvame después de que persiguiera en Barcelona al taxi en el que llegaban Ana Obregón y Alessandro Lequio al tanatorio en el que se encuentran velando a su hijo Aless Lequio, que ha fallecido a los 27 años a causa de un cáncer.

La colaboradora del programa ejerció esta vez de reportera para seguir el último adiós de la bióloga y el tertuliano de Telecinco a su único hijo. En un momento dado, varios medios que se encontraban allí advirtieron de la llegada de la expareja. En ese instante, Fa y su cámara comenzaron a correr tras el vehículo: "Acaban de llegar, estamos intentando coger las primeras imágenes", dijo en plena carrera la catalana.

Finalmente, no llegaban a tiempo para conseguir esa 'primicia' y la colaboradora, asfixiada, contaba que esta era la primera vez en todo el día que Ana Obregón y Lequio acudían al tanatorio. "Se me ha caído el bolso, se me ha caído el móvil, perdonad", decía angustiada la periodista. "Recupérate y luego hablamos contigo", le pedía Paz Padilla, que minutos después sorprendía con un inesperado alegato.

"Yo creo que ese es uno de los peores momentos de tu vida, cuando hay fotógrafos intentando hacerte la foto morbosa, por mucho que digan que hay que informar, te sientes fatal, observada y vigilada, sintiendo que comercializan con tu dolor. Yo hace tres meses enterré a mi madre y detrás del féretro me estaban haciendo fotos y no sabes lo que se te pasa por la mente", denunció la presentadora del programa, que pedía respeto y espacio a los periodistas que allí se encontraban.

Enciendo la tele,y lo primero que veo es a Laura fa corriendo para grabar a Ana obregón que va en un taxi al tanatorio,donde esta su hijo,y pienso,en serio esta chica es más repugnante de lo que pensaba,no respeta nada,ni a nadie,nos echan de aquí dice indignada, — ????TEJIENDOALAS???? (@malufans80) May 14, 2020

Laura Fa es de las peores colaboradoras de @salvameoficial y como reportera, una carroñera que echa a correr para conseguir la imagen de una madre que acaba de perder a su hijo ???? — Ángel Torres ??????????????????????????????? (@GabrielConesa) May 14, 2020

Laura Fa te has echado a correr detrás de una madre que acaba de perder a su hijo sólo por el morbo de conseguir sus primeras imágenes...debería darte vergüenza porque a mi me la has dado y mucho — opinando ?????? (@opinar_quiero) May 14, 2020

me ha dado vergüenza ajena ver a Laura Fa correr detrás de Ana Obregón para ver si consiguen imágenes... — ???????????????????????????? ????? (@aantxx) May 14, 2020

Bueno, lo primero que hace Laura Fa, es perseguir corriendo por los alrededores del tanatorio a Ana Obregón, la cual está destrozada por la pérdida de su hijo hace horas.¿Esto es normal? Porque me parece vergonzoso , en tal momento.

Todo x unas palabras de ella a la cámara. Enfin — Andrea ???? ????????? (@andrew_mlsb) May 14, 2020

Laura Fa corriendo literalmente por la calle persiguiendo a Ana Obregón que llegaba al Tanatorio ¿Pero esto que es? Al menos os habéis quedado con las ganas de conseguir palabras textuales: Las primeras imágenes de Ana tras el fallecimiento ¡Que poca vergüenza! — Ary???????? (@diosat) May 14, 2020