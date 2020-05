"La próxima cita, en Auschwitz": 'First Dates' deja los repetidos y saca al fin un programa de estreno Ecoteuve.es 14/05/2020 - 14:02 0 Comentarios

Cuatro llevaba semanas emitiendo entregas que ya había ofrecido anteriormente

Después de semanas emitiendo programas repetidos, Cuatro sacó del cajón, al fin, una entrega inédita de First Dates, uno de los programas que mejor funcionan en la parrilla de la cadena.

Entre los nuevos solteros que recibió, First Dares reunió a Borja, de 27 años, y Eva, de 22, que visitaron el programa en busca del amor. Ambos se gustaron nada mas verse y la charla fluyó.

Los solteros hablaron de su vida y sus relaciones sentimentales, entre otras cosas. Amantes de la aventura, uno de los temas que salieron durante la cena fueron los destinos turísticos que han visitado a lo largo de su vida. Y ahí saltó la sorpresa.

Eva dijo que quería ir a Chernóbil y Borja planteó que le apetecía visitar Auschwitz. A ella no le importó cambiar su plan y propuso que la siguiente cita fuese allí. "Las playas las tengo muy vistas, porque soy canaria. Me gustan las cosas arriesgadas, ¿por qué no una cita en Auschwitz?"