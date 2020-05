Saray pasa al insulto contra uno de los miembros del jurado de 'Masterchef' Ecoteuve.es 14/05/2020 - 13:29 0 Comentarios

La concursante más polémica continúa con sus críticas hacia el programa

A pesar de la oportunidad que tuvo, la joven decidió salir por la puerta de atrás

Fue eliminada cuando decidió presentar como plato un pájaro muerto sin cocinar

Saray, la polémica concursante de Masterchef, prosigue en su cruzada contra el programa que le dio la gran oportunidad de convertirse en una de sus concursantes de la octava edición.

En esta ocasión, la concursante ha cruzado la línea y se ha pasado al insulto a través de unas declaraciones que hizo en un directo de Instagram. A Jordi cruz le ha llamado "cerdo", según recoge 20minutos. "Jordi Cruz, al que muchos decís que tiene educación... Pues el perro ha dicho que la perdiz merece más respeto que Saray. Tú si que no mereces respeto... Becarios, becarios, de los becarios tienes que estar pendiente. No tienes respeto a las personas, como no me lo has tenido a mí", comentó Saray.

La participante también habló de Pepe Rodríguez: "Tenía un palo metido por el culo. Siempre ha sido un tieso y un estirado", opinó Saray, que fue eliminada después de protagonizar un bochornoso espectáculo en Masterchef cuando decidió que la mejor manera de competir era presentar, como plato, un pájaro muerto, sin cocinar, para que lo probaran los jueces.

Pepe, Jordi y Samantha le habían varias oportunidades, durante los días que Sary estuvo en el concurso, para que recondujera su actitud, pero la joven continuó con una cruzada que le llevó a salir del programa por la puerta de atrás.

Saray, en su directo de Instagram, también ha tenido palabras contra algunos de sus compañeros, por ejemplo Sonsoles. "Siempre llora, madre mía, qué dramática. Es más falsa que los billetes de plástico".