La suculenta oferta que ha recibido Iker Jiménez tras su investigación sobre el nuevo coronavirus

El periodista rechaza escribir un libro sobre lo que ha vivido: "Mucha gente quedaría muy mal"

Iker Jiménez ha despertado gran curiosidad por su investigación sobre el nuevo coronavirus. Además de dar voz en Milenio Live a reputados médicos y científicos, el periodista ha ido más allá en La estirpe de las libres poniendo todos los datos sobre la mesa y crear una especie de enciclopedia virtual dividida por fascículos sobre el SARS-COV-2.

Aunque Cuarto Milenio tuvo que suspender las grabaciones por la crisis sanitaria, el presentador ha experimentado un boom en YouTube, como ya analizamos. Iker cuenta con 750.000 suscriptores y algunos de sus vídeos superan el millón de reproducciones.

Esto ha hecho que el presentador reciba suculentas ofertas de escribir un libro sobre lo que está viviendo a raíz de la pandemia para aprovechar el tirón de estos meses, como desveló este martes en La estirpe después de hacer una cronología de la extraña ¿desaparición? de la doctora china Ai Fen, la descubridora del nuevo coronavirus.

"Hemos recibido todo tipo de acusaciones de alarmismo y de acciones de colegas y de medios, nosotros hemos seguido adelante creyendo en lo que hacíamos, y desgraciadamente no nos hemos equivocado", dijo. "A mí en este tiempo, me han ofrecido hacer libros sobre todo esto varias editoriales muy importantes y prestigiosas. Y se lo agradezco".

Iker explicó que la propuesta era "hacer una especie de diario de todo lo que he vivido". "Ni siquiera lo pensé, también quiero que me digáis [sus seguidores] que pensáis, pero eché un ojo y no puedo hacer ese libro porque con lo que yo he vivido y yo he visto mucha gente quedaría muy mal, siempre en mi opinión y visión subjetiva".

Iker Jiménez: "Yo creo que ese libro no se puede hacer"

"Os aseguro que a nivel periodístico nunca he vivido algo tan increíble como lo que estoy viviendo a todos los niveles. Lo que pueda pasar aquí puede ser algo mínimo comparado con un país [China] donde el propio régimen te elimina", confesó Jiménez.

"Aquí hay otras formas de eliminar, hay campañas precisas y concretas. Cuando se examina, son estos pomposos escritores científicos de importantes periódicos que siempre dicen es que Iker... Ves que han sido los primeros en amoldarse, los primeros en primero A y luego B, y si hace falta C, pero aquí siempre dando lecciones con lejanía y altanería", dijo para invitar a sus espectadores a que investiguen por su cuenta.

"Yo creo que ese libro no se puede hacer. Y todavía estoy esperando acontencimientos, de lo que estoy seguro es que a mí las tormentas no me van a abandonar, porque hemos tenido una intervención demasiado a destiempo", continuó. "Desde luego lo que se puede ver es un nexo o una actitud, lo que se puede ver es que queremos estar en un lado, poner todo de nuestra parte como periodistas para dar información útil".

