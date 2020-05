Maxi Iglesias desvela a Broncano el enfado de Pablo Motos que provocó su salida de 'El Hormiguero': "No acabamos bien" Ecoteuve.es 14/05/2020 - 11:51 0 Comentarios

El actor fue colaborador fijo del programa de Antena 3: "Tengo una conversación pendiente"

Maxi Iglesias visitó este miércoles el plató de La Resistencia para promocionar Valeria, su nueva serie en Netflix, y anunciar el estreno en junio de Desaparecidos, ficción de Amazon Prime Vídeo que también se verá en Telecinco. Al término de la entrevista, David Broncano le aseguró un puesto en sus filas como colaborador del programa.

Este fichaje se produjo después de que el cómico de Movistar+ descubriera en el currículum de Iglesias un sorprendente trabajo: fue colaborador de El Hormiguero, el supuesto "programa favorito" del presentador. "Fue hace como veinte años", bromeó el actor. "No, pero fue hace muchos años y no acabamos muy bien", aseguró en un testimonio que sorprendió al humorista.

Lea también: El cabreo de Susana Díaz con Pablo Motos: así le responde por su último comentario

"Tenía una sección muy chula en la que la gente enviaba sus guiones y al final de la temporada los juntábamos para hacer un cortometraje", explicó antes de que Broncano se diese cuenta de que "eso ya lo hacen". "Me copiaron. Fui el que lo creó", declaró el intérprete. "Se hizo, fui cuatro programas, pero me pilló con un proyecto fuera pero se truncó el pacto", siguió desvelando. "¿Por tu parte o por ellos?", le preguntó Broncano. "Por ellos", aseguró el invitado.

El cabreo de El Hormiguero con Maxi Iglesias

"Esto es totalmente en serio y lo estoy contando por primera vez. Me tuve que ir fuera a trabajar, no lo pude hacer mucho y no sé si se enfado Pablo Motos, tengo una conversación pendiente con Jorge [Salvador]", dijo en referencia al productor de El Hormiguero. Maxi Iglesias contó que después de eso jamás le han llamado más para ir de invitado al programa.

Fue entonces cuando Broncano ofreció a Maxi Iglesias la oportunidad de convertirse en colaborador de La Resistencia: "¿Estás en el mercado? ¿Se te puede fichar en la ventana de primavera?", preguntó entre risas el de Jaén. "A mi me encantaría trabajar aquí, yo ya estoy dentro", aceptó el actor antes de que el programa lo comparara con Luis Figo, equiparando su salto desde El Hormiguero al late night de #0 con el que el portugués hizo del Barça al Madrid.