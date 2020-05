El pésame de Pablo Casado a Ana Rosa Quintana, rota por la muerte del hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón: "Uniste a tus padres" Ecoteuve.es 14/05/2020 - 10:58 0 Comentarios

La presentadora no pudo contener las lágrimas en el arranque del programa

Ana Rosa no ha podido aguantar las lágrimas en el arranque del programa de este jueves en Telecinco. La presentadora se mostró muy afectada por la muerte de Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, colaborador de Quintana en la sección de corazón y realities del espacio.

"Hoy hace un día triste fuera y dentro de aquí. Hace semanas, me puse un lazo negro para homenajear a las familias de los más de 27.000 fallecidos por coronavirus. Pero hoy, me van a permitir que hable de una persona, el hijo de nuestro compañero Alessandro Lequio. 'A través de la eternidad, brillaremos juntos', este es el último mensaje que escribía a través de las redes sociales junto a una foto con su prima Celia. En esa imagen, solo tenía tres años y le quedaba mucho que vivir. El mensaje ahora suena como un eco, como una despedida, como un viaje a la eternidad a sus 27 años, después de una larga lucha contra el cáncer", empezó diciendo Ana Rosa derrumbada.

La comunicadora recordó entonces una campaña iniciada en 2017 por padres de hijos fallecidos por cáncer que se 'quejaban' de que no existiera ninguna palabra, en ningún idioma, que defina lo que es perder a un hijo: "Pidieron a la RAE que buscase la palabra, pero no lo encontraron. Porque perder a un hijo es un suceso inconcebible para el ser humano. Pero en estas épocas tan difíciles del coronavirus, solo nos quedan las palabras y más para las personas creyentes como sus padres, por eso queremos despedirnos de los nuestros como se merecen. Porque Álex, tú eres uno de los nuestros. Paco Umbral escribió un libro maravilloso cuando falleció su hijo que decía: 'Estoy escuchando crecer a mi hijo'. Nosotros Álex, te hemos visto crecer", continuó emocionada.

"Eras mucho más que aquel niño que mordía los micrófonos, luego te convertiste en un jovencito que unió a sus padres, un hombre solidario, una persona que nunca dejaba de sonreír, que no dejaba de animar a sus padres ni en los momentos más duros, un gran ser humano. De tus padres decías que la cercanía que teníais los tres no había acontecimiento que pueda uniros más, ni una Guerra Mundial. Qué razón tenías... Ana, tú siempre estuviste a tu lado y le dedicaste toda tu vida. Alessandro, compañero, le quisiste tanto... No sé cuándo vamos a poder abrazarnos, pero os daré el abrazo que ahora no podemos daros. Y quedémonos con el recuerdo porque como decía Umbral: 'Está vivo en mí lo que está vivo de ti, el recuerdo". D.E.P", concluyó.

El pésame de Pablo Casado a Ana Rosa Quintana

Minutos después, Ana Rosa conectaba en directo con Pablo Casado para analizar la situación que vive el país por la crisis del coronavirus. Antes de entrar en materia, el líder del Partido Popular quiso dar sus condolencias a los padres del fallecido y a la presentadora: "Siento mucho la muerte del hijo de vuestro colaborador Alessandro. Ayer le di el pésame a él personalmente y ahora quiero hacerlo extensible a todo el equipo", aseguró el político. "Gracias, porque estamos todos conmocionados", respondió Quintana de nuevo con lágrimas en los ojos.