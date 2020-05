"Creé una vida paralela": José Antonio Avilés hace frente a todas sus mentiras Ecoteuve.es 14/05/2020 - 9:27 0 Comentarios

El concursante de 'Supervivientes' protagoniza un cara a cara con Jorge Javier

José Antonio Avilés protagonizó este miércoles un cara a cara con Jorge Javier Vázquez y varios colaboradores de Telecinco en un programa especial de Supervivientes para competir contra el estreno de Pasapalabra, en Antena 3.

José Antonio Avilés reconoció buena parte de esas fantasías que a lo largo de su vida ha inventado. "Me creé una vida paralela", dijo en Telecinco. "He cometido errores. Muchos y asumo los que he cometido en mi pasado. La mentira es el camino fácil y no te lleva a nada. Pero tengo 24 años y si tengo que pedir perdón, lo pediré . Asumiré y reconoceré lo que realmente yo he hecho. Explicaré por qué yo creé una vida paralela".

Avilés tuvo que dar explicaciones por las presuntas estafas que se le atribuyen. "Yo debo dinero. Pero no he estafado. Antes de venir aquí yo dije que debía dinero que desde hoy se está pagando porque antes no he tenido un móvil donde hacer transferencias", dijo.

"He podido matar a mi abuela tres veces para justificar mis impagos"

Jorge Javier le preguntó si "había falsificado transferencias". "No, es más, he anulado transferencias con conocimiento de que las anulaba. Y ha habido transferencias desde una cuenta que en ese momento no había fondos. Puedo demostrar que esas transferencias no falsas. Lo que no había era fondos en la cuenta. Yo no he falsificado ningún documento bancario", apuntó.

El presentador también preguntó al concursante sobre las excusas que habría puesto para no hacer determinados pagos. "He podido matar a mi abuela para justificar mis impagos tres veces", espetó Avilés. "¿Conoces a Florentino Pérez?", preguntó después Jorge Javier. "No", respondió Avilés. "Pero te inventaste que lo conocías", apuntó el presentador.

Quiere pedir perdón a sus padres: "No se lo merecen"

"Tengo la necesidad y quiero hacerlo. Yo he hablado con mi madre y mi padre, pero es el momento de decir sobre todas las acusaciones que se han hecho sobre ellos que no tienen culpa. Claro que les quiero pedir perdón", dijo José Antonio Avilés, que admitió que no estudió Periodismo en Gales como había dicho a su familia ni llegó a estar matriculado.

"Por convertir mi vida en una vida de fantasía. La situación que estamos viviendo no os lo merecéis. Su hijo no debería estar aquí para pagar deudas o dando explicaciones, sino que tendría que estar disfrutando del dinero ganado aquí en un viaje o algo", apuntó.