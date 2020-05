Ramón García se derrumba en directo por la muerte el hijo de Ana Obregón: "Lo he visto crecer" Ecoteuve.es 13/05/2020 - 17:18 | 17:35 - 13/05/20 0 Comentarios

El presentador rompe a llorar tras el fallecimiento del Aless Lequio

La noticia de la muerte de Aless Lequio ha supuesto un gran jarro de agua fría para todos los amigos y compañeros de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Uno de los que más afectados ha sido Ramón García, pareja profesional de la madrileña durante su etapa de esplendor en TVE.

El presentador de la televisión autonómica manchega ha recibido la información prácticamente en directo, al comienzo del programa En Compañía: "Esta foto que ven es su foto de perfil en el teléfono. Hoy, a las 14.00 de la tarde, le había mandado un mensaje a Ana para que me contara cómo va la cosa. Y cuando me he sentado a empezar este programa, todavía sin confirmación, me hablaban del fallecimiento de Aless", ha empezado diciendo el vasco, visiblemente emocionado.

"A Aless yo lo conocí cuando era un bebé y lo he visto crecer. Para mí era un niño muy especial. Hoy mi querida Ana ha perdido lo que más quería en este mundo, a su único hijo y eso tiene que ser durísimo. Hoy le mando desde aquí todo mi cariño", siguió diciendo Ramón García antes de derrumbarse ante las cámaras de su programa.

"Mi trabajo hoy se lo dedico al recuerdo de Aless y a la que durante tantos tantos años fue mi querida compañera de trabajo y que después de todos estos años sigue siendo una de mis grandes amigas. La última vez que la vi fue aquí, ella fue siempre generosa conmigo y vino de invitada a Gente Maravillosa. Ella es una chica maravillosa y Aless también lo era", declaró haciendo un gran esfuerzo por contener las lágrimas.

Finalmente, Ramón García quiso recordar una anécdota junto a Ana Obregón para mandarle todo su fuerza: "Como hacíamos cada vez que empezábamos cada programa de ¿Qué apostábamos?... te agarro de la mano, empieza la música, porque la vida tiene que seguir y hoy haré el programa contigo. Un beso muy fuerte", concluyó el presentador totalmente abatido.