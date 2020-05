Carlota Corredera se rompe al dar la noticia en 'Sálvame' del fallecimiento de Aless Lequio, hijo de Ana Obregón Ecoteuve.es 13/05/2020 - 16:43 0 Comentarios

Kiko Matamoros, muy dolido, al ponerse en "la piel" de Alessandro Lequio

Sálvame ha empezado este miércoles haciéndose eco del fallecimiento de Aless Lequio a los 27 años, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, a causa del cáncer que padecía. Carlota Corredera, con la voz quebrada, informaba a los espectadores de la "peor de las noticias".

"Llevaba ingresado algo más de un mes en la clínica Quirón de Barcelona donde recibía un nuevo tratamiento. Sus padres no se han separado ni un momento de él y esta tarde queremos mandarles nuestro más sentido pésame", ha dicho al borde de las lágrimas.

Como no podía ser de otra forma, Sálvame ha cambiado su escaleta para dedicar el programa a Aless buscando todo tipo de reacciones, entre ellas las de sus colaboradores. Kiko Matamoros, muy dolido, ha dicho que "era un fenómeno" y que "me pongo en la piel de Alessandro y me parece que es lo peor que te puede pasar en la vida, lo siento muchísimo por él".

Chelo García Cortés ha apuntado que Ana Obregón siempre "ha estado entregada a este niño" y María Patiño la ha ensalzado porque ella "siempre ha hablado en positivo y no se regodeaba de la situación".

Por su parte, Antonio Montero ha afirmado que en "España hay una una gran consternación" por la noticia, puesto que "todos los españoles tienen gran simpatía por Ana Obregón porque ha sido un personajazo": "Todos hemos visto crecer a ese niño", ha señalado Carlota recordando el famoso momento del mordisco a un micrófono.