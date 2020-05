Iker Jiménez y la doctora Ai Fen: cronología de la ¿desaparición? de la descubridora del nuevo coronavirus Marco Almodóvar 14:57 - 13/05/2020 0 Comentarios

El periodista sigue la pista de 'La Denunciante' en la nueva entrega de 'La estirpe'

Desde China, afirman a Jiménez que la noticia de su desaparición es una "fake news"

"La desaparecida tiene mucho de aparecida. ¿Qué reflexión hay en todo esto?"

Iker Jiménez continúa investigando sobre el coronavirus. A diferencia de las últimas emisiones de La estirpe de los libres, en los que los datos fueron abrumadores, este martes el periodista realizó una crónica bajo el título de Cover Up, sobre la extraña desaparición de la doctora Ai Fen, la descubridora del SARS-COV-2.

El presentador expuso la historia de la jefa de las urgencias del Hospital Central de Wuhan de forma cronológica. "El 18 de diciembre de 2019, Ai Fen se encuentra con un paciente con síntomas extraños. Parece que es alguien del mercado mayorista de mariscos de Wuhan", contó Iker. Al realizar la placa vio que había "sombras borrosas, irregulares, cubriendo ambos pulmones" y, "sorprendida", "marcó con el bolígrafo las letras SARS, síndrome respiratorio agudo, y las rodeó con un círculo".

La doctora mandó este informe de forma personal al oftalmólogo Li Wenliang, el médico que advirtió sobre la enfermedad y que se convirtió en un mártir para muchos al fallecer por coronavirus. Wenliang compartió dicha información en el grupo de WeChat de sus compañeros para advertir: "Ojo, que esto puede ser el inicio de un SARS nuevo". Los pacientes, todos con los mismos síntomas, se fueron acumulando los días posteriores en el hospital.

Fue entonces cuando La denunciante -apodo con el que se conoce a Ai Fen- acudió al staff del hospital para advertir que "hay una enfermedad que se parece al SARS y que según está viendo se transmite indudablemente entre humanos". "Faltaba más de un mes para que la OMS y el gobierno chino asegurase eso", remarcó Iker. "Ai Fen se lleva así la primera gran reprimenda y le dicen que va a ser sancionada por difundir rumores".

El 20 de febrero empezaron a circular "rumores de que la profesora había muerto" en Weibo, el Twitter chino. Es el 10 de marzo cuando Ai Fen "rompe el silencio porque lo que ve es imparable": "Vuelve a enfrentarse a los jefes y les dice que no se va a callar y que va a hacer una entrevista con la edición china de la revista People".

En esa entrevista, Ai Fen contó que le "obligaron a callar" y que fue "reprendida por todos sus superiores al informar de una enfermedad nueva". "Nos han engañado, esto viene de antes, yo alerté y no me hicieron caso", resumió Iker. "La descubridora de esta pandemia lo denunciaba y sus jefes la reprimían y el propio staff gubernamental la retenía (...) Llega a decir que de haber actuado con rapidez en diciembre, ni China ni el mundo, hubieran tenido esta gran maldición".

A las tres horas de su publicación, "el artículo es eliminado totalmente" por el gobierno chino, aunque fue republicado de nuevo en internet de forma encriptada. El 11 de marzo, Ai Fen desaparece. "Tenía una charla con otros doctores en el hospital y no apareció. Intentaron conectar con ella, pero no dio señales de vida".

El 13 de abril, desde Reporteros sin fronteras se denuncia que "esta mujer puede estar retenida o apartada amablemente" y se afirma que Ai Fen "avisó a su marido antes de desaparecer que posiblemente tenga que hacerse cargo de su hijo".

Giro "copernicano": China dice que la desaparición es una "fake news"

Hasta aquí la historia oficial de la desaparición La Denunciante, algo que se ha contado en "todos los medios del mundo". Sin embargo, y pese a que "nadie la ha vuelto a ver", sus redes sociales continúan activas en la actualidad con documentos gráficos posteriores a su desaparición aunque su familia mantiene que "están siendo manejadas por otras personas".

"El Weibo de esta doctora continúa activo y nos damos cuenta de que existen imágenes y textos (...) Ai Fen está en el hospital y al hacer zoom a una pantalla trasera comprobamos que es el 1 de abril de 2020". Pues bien, todo da un 'vuelco' cuando los contactos del colaborador Javier Cantón en el ámbito de la virología en China revelan, "a través de una conversación de Whatssap", que la "profesora no está desaparecida, que está sana, que no tuvo coronavirus y que no ha sido confinada. Que son fake news".

"Sinceramente no puedo casi ni creérmelo cuando lo estamos descubriendo en tiempo real", dijo sincero Iker para preguntase. "¿Cómo es que todos los medios del mundo dan por desaparecida y cómo es posible que prácticamente nadie ha reparado que hay documentos que son posteriores a su fecha de desaparición? Todos los intentos por hablar con ella han sido en vano, pero La denunciante parece viva, parece no desaparecida y parece, según nos confirman que sigue sana y realizando sus labores dentro del mismo hospital".

"Seguro que fue reprendida, amonestada, pero parece que no desaparecida, como han dicho", prosiguió un Iker "sin palabras" que reflexionó lo siguiente: "Como nos dicen en China, ¿es una fake news? ¿Y entonces qué significa? ¿Qué la noticia se ha quedado ahí, en miles y en miles de noticias que se replican sobre la desaparecida y no es así? ¿Y si esto ocurre con la persona que denuncia la nueva enfermedad que no pasará con cualquier otra información?".

"Indudablemente, aunque no podemos demostrarlo al 100%, yo diría que al 90%, La denunciante desaparecida, en un giro casi copernicano, nos damos cuenta de que tiene mucho de aparecida. ¿Qué reflexión hay en todo esto?", remató el periodista recordando que el nombre de Ai Fen inició el discurso de Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, en el que se acusaba a China sobre el origen del coronavirus.