Ana Rosa Quintana defiende a Díaz Ayuso y a Kike Sarasola por la polémica de la suite

"Me parece normal que se le busque un sitio", dice la presentadora de Telecinco

Recuerda que Carmen Calvo ocupó una vivienda pública del Gobierno

La periodista apoya a Room Mate, "una empresa que lo ha dado todo"

Isabel Díaz Ayuso está en el centro de la polémica por el piso donde se aloja desde que fue contagiada por coronavirus. La presidenta de la Comunidad de Madrid ocupa un apartamento de la cadena de hoteles Room Mate que ha dicho que va a pagar a razón de 80 euros la noche, 2.400 al mes.

La polémica ha crecido después de que apareciese un supuesto contrato, que apareció y desapareció, de la Comunidad de Madrid con Room Mate -la empresa lo ha negado- para adecuar sus hoteles a la situación del coronavirus. Hay que recordar que la compañía de Kike Sarasola puso a disposición de Madrid sus establecimientos para acoger enfermos y personal sanitario.

"Hay una nota de prensa que ha hecho Room Mate aclarando la situaicón. Yo no sé si lo pagan, no lo pagan, lo han dejado de pagar. Dice Room Mate que no tiene ningún contrato", ha dicho Ana Rosa Quintana en Telecinco.

"Yo lo que sé es que hay bastante empresas, entre ellas Room Mate, que han puesto sus hoteles y sus apartamentos al servicio de los sanitarios. Entonces, criticar a una empresa que encima ha dado todo, me parece...", ha comentado la presentadora.

Fernando Garea, que estaba en la mesa de debate, ha centrado su crítica, no en la empresa, sino en el "enredo" de una situación confusa. "Ahora hay contrato, ahora no hay contrato, ahora es un error, ahora resulta que el contrato último fue creado anoche mismo, que si hay un apartamento, que si hay dos... Hay tantas cosas. A lo que voy es a la falta de transparencia".

Ana Rosa ha defendido el derecho de Ayuso a tener un alojamiento mientras pasaba el coronavirus y seguía gestionando, a la vez, la pandemia en Madrid. Además, ha recordado que Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, se alojó, durante la cuarentena, en un piso del parque inmobiliario que tiene el Gobierno.

"Me parece absolutamente normal que a Carmen Calvo se le habilite un organismo oficial porque está en cuarentena y está trabajando, como me parece normal que se le busque un sitio a la Comunidad de Madrid cuando no puede estar en su casa", ha expuesto Ana Rosa. Garea ha zanjado: "Ya hace tiempo que puede estar en su casa".