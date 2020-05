Congo se defiende ante Pedrerol: "La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien" Ecoteuve.es 11:52 - 13/05/2020 0 Comentarios

El colaborador da la cara en 'El chiringuito' tras ser detenido en una operación antidroga

"Yo no tengo nada que ver con el tráfico de cocaína", dijo el exfutbolista del Real Madrid

Congo aparece en fotografías con personas vinculadas al tráfico de drogas

Edwin Congo dio la cara este martes en El chiringuito de Pedrerol después de ser detenido, y puesto en libertad después, en el marco de una operación antidroga. El exfutbolista dio las primeras declaraciones al programa en el que colabora. "Soy inocente, no he hecho absolutamente nada que tenga que ver con la venta o fabricación de cocaína", dijo.

El colombiano admitió ante el presentador tener relación con personas afines a ese mundo: "Hay un indicio lógico porque estoy vinculado a una serie de gente que está metida ahí, pero de ahí a que yo haya cambiado mi vida o hecho algo extraordinario...".

Congo contó cómo se produjo la detención: "Salí a correr y cuando volví a casa me llamaron a la puerta. Acompañé a la Policía y eso es lo que pasó. Me trataron muy bien. Al llegar entré con las manos atadas". Luego, el exfutbolista fue interrogado durante "una hora" y desveló que estaba siendo investigado desde hace tiempo.

Congo: "No tengo nada que ver con el tráfico de cocaína"

Los agentes le enseñaron fotografías en las que aparece él con gente vinculada al tráfico de droga. En efecto, Congo reconoció conocer a esas personas, pero se desmarcó del mundo de la droga: "Me dicen que si tengo que ver con el tráfico de cocaína y yo no tengo nada que ver. Como todo ser humano buscas actividades para ganarse la vida y yo me he dedicado con una de las personas de las fotos que me enseñaron a tener negocios con esmeraldas".

Congo explicó que esa persona tiene todos los títulos para poder ejercer este negocio, que "he intentado generar una vida de trabajo por medio de este amigo" y que "siempre he intentado pedir que todo fuera por escrito, hacerlo todo lo mejor posible".

"La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien, que tenía que ser consciente de las cosas y hacerlas de otra manera", remató el exfutbolista que tendrá que prestar declaración ante el juez en una operación que sigue abierta.