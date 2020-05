"Ha habido movida": Amaia reaparece con Buenafuente tras su polémica con el productor de 'OT' Ecoteuve.es 13/05/2020 - 10:57 0 Comentarios

La ganadora del talent de TVE da su versión de lo ocurrido con el documental

Amaia Romero reapareció este martes en el Late Motiv de Andreu Buenafuente después de haber protagonizado un enfrentamiento con el productor de Operación Tirunfo. En una entrevista, Tinet Rubira acusó a la joven de haber 'vetado' el documental que Gestmusic había grabado en 2018 y que seguía sus primeros pasos tras salir de la Academia y su camino de la mano de Alfred García hasta Eurovisión.

"En un momento dado, Amaia consideró que quería distanciarse de OT y que si salía este documental cuando sacase su disco podría perjudicar a su carrera", empezó diciendo el catalán en Catalunya Radio.

Lea también: "Soy gilipollas, no debí decir eso": Amaia rectifica tras criticar a Universal, su propia discográfica

"Hemos decidido no sacarlo ni comercializarlo. Estoy convencido de que no hubiese perjudicado a su carrera. Pero, solo por el hecho de que pudiese pensarlo, lo hemos congelado y no lo hemos lanzado", añade el catalán, que asegura que tenían "un cliente en una de las plataformas para comprarlo". No obstante, Tinet afirma que rechazaron la oferta por la navarra: "Ella se sentía incómoda con esta etapa en la que estaba más perdida. No quería que saliese un año después", concluyó.

Las palabras de Rubira generaron un gran revuelo y la propia Amaia decidió dar la cara para responderle a través de su cuenta personal de Twitter. "Yo nunca he querido distanciarme de OT. Actué tres veces en OT 2018 y visité la academia en las dos últimas ediciones", comenzó recordándole la ganadora del talent. "Os tengo mucho cariño. Ojalá el docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido", concluyó la joven.

Amaia: "Ha habido un poco de movida"

Apenas un días después, Amaia reapareció junto a Andreu Buenafuente para promocionar otro documental, Una vuelta al sol, que ha realizado junto a Amazon Prime Video y que narra todo el proceso creativo de su primer disco en solitario. Aprovechando la ocasión, el presentador de Movistar+ le preguntó por lo sucedido: "¿Qué pasó con esto? Tú has querido contar que no tienes ningún problema con OT, ¿no?", le planteó.

"Yo no tengo ningún problema. Este documental se grabó cuando acabó OT y duró hasta Eurovisión. Estaba pensado que saliese en el verano de hace dos años y yo ya pensaba que no iba a salir. Yo fui haciendo mis cosas, hice mi disco, el documental que salió ahora... Pasado el tiempo, parecía que iba a salir y yo me sentía incómoda porque estaba un poco desfasado, pero para mí y para todo el mundo", empezó explicando la cantante.

Amaia recordó que la película estaba centrada en su figura y contaba con la participación de sus padres y algunos de sus profesores. "Ojalá hubiera salido en 2018, pero que saliese dos años después no veía que tuviese mucho sentido", concluyó la artista, que da la razón a Rubira en el hecho de que era contraria a que el docutriunfo que le hizo "llorar muchísimo" viera la luz. "Bueno... Es verdad que ha habido un poco de movida", sentenció entre risas antes de quitarle importancia al revuelo generado.