"Me hierve la sangre": la última crítica de Risto Mejide contra los políticos por el coronavirus Ecoteuve.es 12/05/2020 - 19:58 0 Comentarios

El presentador enseña las colas de gente para recoger comida y recuerda las dietas de los diputados

En los últimos días, los programas de televisión se han hecho eco de las tristes imágenes de larguísimas colas para recoger una bolsa de comida en el madrileño barrio de Aluche.

Lo mismo ha ocurrido en El Raval, Barcelona, otra prueba de que el coronavirus empieza a cobrarse otras 'víctimas' y que la nueva crisis económica provocada por el confinamiento no ha hecho más que comenzar.

Lea también: "Lo tengo grabado": Antonio Maestre dice que le echan de 'El programa de Ana Rosa' por ser crítico con Ayuso

Esto ha hecho que Risto Mejide volviera a atizar a los políticos desde su programa en Cuatro. "Cuando veo estas personas que están saliendo como buenamente pueden, no para de venirme a la mente esas dietas que siguen cobrando nuestros parlamentarios por no desplazarse. Me hierve la sangre todavía más".

"La crisis económica que se avecina no va a tener nada que ver con la de 2008. Aseguran que va a ser infinitamente más importante, mucho más cruda y mucho más de sopetón", ha apuntado la colaboradora Verónica Fumanal.