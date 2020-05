Miguel Frigenti explota en 'Sálvame' contra 'Ya es mediodía': "Me hacían sentir como una auténtica mierda" Ecoteuve.es 19:03 - 12/05/2020 0 Comentarios

El colaborador dice que no podía expresar libremente su opinión sobre Alba Carrillo

Con motivo de la pandemia de coronavirus, Ya es mediodía cerró temporalmente la sección Fresh, la parte más corazonera del programa de Sonsoles Ónega. Parece que ahora, en plena desescalada, el espacio está recuperando la normalidad aunque a Miguel Frigenti aun no le han llamado para volver.

El colaborador, ahora asentado en Sálvame, ha estallado contra Ya es mediodía afirmando que no se sentía libre para opinar del concurso de Alba Carrillo es GH VIP 7. Cabe mencionar que la modelo formaba parte de la nómina de colaboradores de la sección que dirige Miguel Ángel Nicolás.

Todo ha saltado porque Frigenti ha reprochado a Marta López no haberle apoyado por entonces. "En Ya es mediodía no me apoyo nadie. Lo voy a contar porque estoy quemado y cansado", ha dicho. "En Gran Hermano daba mi opinión sin problemas. Sin embargo, los lunes llegaba y tenía que soportar como ciertas personas me machacaban".

"Había personas que me trataban mal, que son Miguel Ángel Nicolás e Isabel Rábago", ha continuado. "Daba mi opinión sobre Alba Carrillo y me decía que cómo criticaba a una compañera. Decía en la reunión algo sobre ella y me decían que no le dijera. Me sentía cohibido". Frigenti ha llegado a decir que "me he sentido como una mierda. Me hacían sentir como una auténtica mierda".

Frigenti: "Miguel Ángel Nicolás no me coge el teléfono"

Además, Frigenti ha reconocido que la relación con Miguel Ángel Nicolás no es buena en la actualidad: "Todos han ido volviendo al programa y él no ha tenido la decencia de llamarme, ni de cogerme el teléfono". De hecho, hasta ha llegado a escribirle por su cumpleaños, pero no ha obtenido respuesta: "Ni me ha leído".