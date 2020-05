Noemí Galera confiesa que tuvo coronavirus: "Lo he pasado y no me he enterado de nada" Ecoteuve.es 17:45 - 12/05/2020 | 18:17 - 12/05/20 0 Comentarios

La directora de la Academia de 'OT' ha dado positivo en anticuerpos de COVID-19

Si un concursante diese positivo en las pruebas, se le daría por finalizado el concurso

OT 2020 confirmó este lunes que TVE retomará las galas restantes de la edición a partir del miércoles 20. Para celebrar la noticia, Roberto Leal y Noemí Galera hicieron un directo a través de Instagram, en el que dieron más detalles sobre la vuelta del talent musical tras el parón por el coronavirus.

El presentador contó que aun no hay fecha para que los concursantes regresen a la Academia porque por "seguridad" a todos se les ha hecho el test. "Tanto de los nueve concursante, como de los profesores y del personal que está más en contacto con ellos: recepción, Pablo Wesling...", matizó la directora.

"Hasta que no tengamos los resultados no puede arrancar la academia", dijo Galera adelantando que el "escrutinio va bien". Leal aprovechó para dejar claro que tanto él como los cuatro miembros del jurado se han hecho el test para cumplir con todas las medidas de seguridad. Cabe mencionar que cada 15 días se someterán a las pruebas.

"Yo por ejemplo ya sé el mío", dijo a continuación Noemí para revelar después que ha tenido coronavirus. "He dado negativo pero lo he pasado". "Yo he salido muy poco de mi casa, un par de veces, el que ha salido es Arnau [su marido]. Y he dado positivo en anticuerpos. No me he enterado de nada", contó explicando que ha sido totalmente asintomática.

Por otro lado, Noemí Galera confirmó la presencia de los bailarines en las actuaciones, aunque no podrán tener contacto con los concursantes, quienes tendrán que vestirse y retocarse a sí mismos bajo la supervisión del equipo de maquillaje y peluquería. "Cada uno tendrá su kit".

¿Qué ocurre si un concursante da positivo por coronavirus?

Otra de las dudas planteadas por los espectadores es qué sucedería en el caso de que un concursante diese positivo en los test. Tinet Rubira ha sido conciso en Twitter: "No entra en la Academia y se termina el concurso para él o para ella".