"No me gusta como sello del programa": Sonsoles Ónega riñe a Javier Negre "por rivalizar" con un experto Ecoteuve.es 12/05/2020 - 16:48 0 Comentarios

El colaborador inició un debate con el doctor Correll por las "mentiras" de Pedro Sánchez

Sonsoles Ónega se ha visto obligada a reñir a Javier Negre en Ya es mediodía después de que este rebatiera los argumentos que estaba ofreciendo al programa Alfredo Corell, miembro de la Sociedad Española de Inmunología, a raíz de un estudio que afirma que los casos leves de coronavirus generan inmunidad.

El doctor ha afirmado que "no hay disponibilidad de hacer test a toda la población" para confeccionar "una muestra suficientemente representativa" y que España está haciendo un número similar de pruebas que otros países.

En este momento de la intervención, Negre ha puesto sobre la mesa el presunto engaño de Pedro Sánchez al alardear de que España es el quinto país del mundo que más test se estaban haciendo, tras citar un estudio de la Universidad Johns Hopkins: "¿Ese informe es falso como ya ha podido evidenciar la CNN haciendo el trabajo que deberíamos haber hecho los periodistas españoles?".

"Pues dísculpame, pero la CNN se ha equivocado", ha matizado Correll. "La Johns Hopkins no hace un seguimiento de los test que se hacen a nivel mundial, sino los de EEUU", ha dicho explicando que la Universidad toma los datos de Worldometer, "una fuente de datos internacional".

"Entonces, si miramos la fuente Worldometer, España es uno de los países que más test se están haciendo y eso no significa que lo haya dicho la Johns Hopkins. Ha habido un error de nombrar a la institución", ha dicho el experto a lo que Negre ha rebatido: "Pero no se equivoca la CNN, quien se equivoca es Pedro Sánchez al mentir a los españoles cuando dice que el informe es de la Johns Hopkins. Debería haber matizado diciendo que lo que usted me está diciendo ahora".

Sonsoles Ónega regaña a Javier Negre: "No rivalicemos con un experto"

"Es importante no matar al mensajero y que la CNN evidenció que, al menos, un informe de la Johns Hopkins no existe y que el presidente del Gobierno nos mintió. ¿Cuántas mentiras nos tenemos que tragar los españoles?", ha continuado el colaborador hasta que Sonsoles le ha interrumpido para regañarle.

"No me gusta como sello del programa que con un experto rivalicemos y discutamos", ha dicho Ónega a lo que Negre se ha excusado diciendo que "él me ha matizado y yo le he dicho que quién miente no es la CNN, sino Pedro Sánchez que ha sido quien ha mentado el tema del informe". "Corell entra desinteresadamente para aportar rigor en los asuntos relacionados con la ciencia", ha rematado ella.