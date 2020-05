Roberto Leal desvela el mensaje que le envió Christian Gálvez tras hacerse con las riendas de 'Pasapalabra' Adrián Ruiz 12/05/2020 - 13:54 | 14:28 - 12/05/20 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES en la presentación del concurso, que vuelve a Antena 3

"Roberto Leal fue siempre la primera opción, es el mejor presentador que podíamos tener", dice la cadena

¿Veremos a Christian Gálvez de invitado?: "Si quieren venir, todos son bienvenidos"

Antena 3 ya tiene todo preparado para la gran puesta de largo de Pasapalabra. El formato vuelve a la cadena que lo acogió por primera vez en España hace ya 20 años y lo hace de la mano de Roberto Leal, que coge las riendas del concurso tras anunciarse su salida de Televisión Española. El presentador podrá volver al talent musical para cerrar su etapa en la pública al término de OT 2020.

El nuevo Pasapalabra verá al fin la luz este miércoles 13 de mayo con una entrega especial emitida en horario de máxima audiencia. A partir del próximo lunes 18 de mayo, el programa ocupará su franja diaria habitual, a las 20.00 de la tarde. "Queríamos presentarlo a lo grande, en prime time, con invitados especiales y alguna sorpresa", ha explicado Carmen Ferreiro, directora de Programas de Atresmedia, durante una rueda de prensa telemática a la que ha asistido ECOTEUVE.ES.

Lea también: La llamada de un jefazo de Antena 3 a Roberto Leal por Pasapalabra: Queremos que seas tú, piénsatelo rápido

"Es uno de los formatos más exitosos y longevos del panorama audiovisual español y es muy importante incorporarlo a nuestra cantera de grandes marcas. Significa que Antena 3 continúa apostando por la variedad, cantidad y compromiso con el espectador en todos los formatos", ha añadido la responsable del grupo de San Sebastián de los Reyes, que ha aclarado que la palabra que define esta apuesta es "continuidad".

Según ha detallado, los cambios en el formato en su salto de Telecinco a Antena 3 son muy sutiles, ya que vuelve con el mismo equipo que lleva haciendo el programa 10 años, con las mismas pruebas, con el tipo de invitados que arropan a los concursantes y con un casting que mantendrá a viejos conocidos de "la familia". No obstante, Jorge Pérez, productor ejecutivo de Pasapalabra ha señalado que la intención es que poco a poco, se vayan incorporando perfiles totalmente anónimos.

"Ningún concursante vino a Pasapalabra siendo famoso y queremos incluir a personajes nuevos que acabe convirtiéndose en iconos. Hay gente que conocerán y gente nueva que va a sorprender y que se convertirán en nuevos rostros", ha detallado el productor antes de confirmar que se mantendrá la mecánica habitual del concurso: "Seguirá la silla azul que pone al límite a los participantes desde el segundo uno, seguiremos con la prueba 'Una de cuatro', nos divertiremos con 'La Pista Musical', luego la 'Sopa de Letras' y la última de retención de los paneles hasta llegar al Rosco, la madre de todas las pruebas".

La elección de Roberto Leal como presentador

Carmen Ferreiro ha destacado el trabajo que ha hecho Roberto Leal para incorporarse a su nuevo equipo de trabajo: "Él es una novedad y no lo es, porque parece que lleva 10 años presentando Pasapalabra. No le ha hecho falta ni un día para hacerse con las riendas del formato. Es una fuente de empatía y de carisma con los concursantes y los invitados", ha elogiado la máxima responsable de entretenimiento de Atresmedia.

¿Fue Roberto Leal la primera opción? A pesar de que se publicó que la cadena había tanteado a Christian Gálvez, Ferreiro asegura que sí: "En mi cabeza siempre estuvo Roberto Leal como presentador de Pasapalabra. Siempre fue la primera opción y en el momento que pudimos, iniciamos las conversaciones y aquí está. Pasapalabra tiene al mejor presentador que puede tener en Atresmedia", ha destacado.

Roberto Leal desvela el mensaje que le envió Christian Gálvez

Roberto Leal, que asume esta nueva etapa profesional como "un reto", ha agradecido la oportunidad que le ha dado Antena 3: "Es guay volver a casa, me trataron muy bien en su momento y me fui con la promesa de que algún día podía volver. El reto ahora es estar a la altura. Cuando te enfrentas a un programa nuevo, hay miedo por las mecánicas peor desde el primer día estábamos a tope", ha señalado el sevillano, que ha desvelado además las palabras que le envió Christian Gálvez tras conocerse la noticia de que era él quien se hacía con los mandos del concurso.

"Me envió un mensaje muy bonito. Me deseó suerte y me dijo que lo iba a hacer fenomenal. Me habló del equipo, que es súper bueno. Cruzamos varios mensajes y me dio mucha alegría. Fue un gesto bonito por su parte. Tengo mucho respeto a su trabajo", ha agradecido Leal antes de que Carmen Ferreiro abriera la posibilidad de ver a Gálvez en el Pasapalabra de Antena 3 como invitado. "Todos los expresentadores son bienvenidos. Si ellos quieren venir, encantados de recibirlos", ha declarado.

Antena 3, "sin miedo" a saturar con sus concursos

Antena 3 ha tenido que reorganizar su parrilla para dejar hueco a Pasapalabra. Esto será posible tras el final definitivo de El Secreto de Puente Viejo, que se despedirá este 15 de mayo de las tardes de la cadena (el desenlace se emitirá el miércoles 20, contra la vuelta del OT de Roberto Leal, en prime time).

A partir del lunes 18 de mayo, Amar es para siempre comenzará a las 16:30, su hora habitual. A las 18.00, empezará Ahora Caigo, concurso de Arturo Valls que adelanta casi una hora su emisión. A las 19.00 cogerá el relevo Juanra Bonet al frente de ¡Boom! para dar paso a las 20.00 a Roberto Leal y el nuevo Pasapalabra, que continuará en la misma franja que cuando estaba en Telecinco.

¿Hay miedo en Antena 3 de saturar al público con tres concursos consecutivos? "Realmente miedo ninguno, el hecho de que haya tres concursos no es nuevo y en otros países se ha hecho. Consideramos que los tres tienen en común el género, pero son tan diferentes, por las mecánicas y por las personalidades de sus presentadores, que no hay miedo. Todo lo contrario, enriquece nuestra oferta", ha declarado Ferreiro a la pregunta de ECOTEUVE.ES.

El plan de Antena 3 "a medio plazo" es mantener esta programación y todo dependerá de cómo evolucionen las audiencias. Para la cadena, un buen dato para Pasapalabra es "cualquiera que mejore la franja en la que vamos a emitir". "Aspiramos a sumar entre todos los productos más de lo que veníamos sumando hasta ahora. Hay que acostumbrar al espectador a la reubicación. Esto no es una carrera de velocidad sino de fondo".