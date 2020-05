El dinero que ganan en bolos los exconcursantes de realities: el caché de los tronistas de 'MYHYV' Ecoteuve.es 15:01 - 12/05/2020 0 Comentarios

Steisy, extronista, revela haber cobrado hasta 1.800 euros en una noche

Steisy dice ser la reina de los bolos. "He sido la mujer de España que más bolos ha hecho", dice orgullosa la granadina que saltó a la fama al participar en MYHYV, primero como pretendienta y después como tronista, y luego concursando en Supervivientes y GH VIP.

Estos personajes del mundo de la telerrealidad, y más concretamente los del universo Telecinco, se han convertido en los principales reclamos de las discotecas de todo el país para sus fiestas.

"Siempre me lo preguntáis y nadie es capaz de hablar este tema", dice Steisy en Instagram haciendo alusión a su vídeo de Mtmad. "Os cuento toda la verdad sobre los bolos, hasta lo que cobra la peña. Cuento todo. Cómo actúan, qué es lo que pasa, sustos que me he pegado...".

Lo primero que cuenta la colaboradora es que hay muchos engaños a raiz de los bolos. "Yo tengo dos, pero sé de muchas niñas que se han reído. De montarlas en un coche, llevarlas al bolo, pagárselo y quitarles el dinero en la carretera y dejarlas tiradas en una cuneta", cuenta. Por eso, aconseja a no ir sola.

Tras afirmar que siempre exige "Un hotel de tres estrellas mínimo", Steisy habla sobre los cachés, que van en función de la popularidad en televisión. "En los bolos se cobra según lo famoso que seas, como en la tele. Si estás en pantalla cobras más, si no, menos".

"Un tronista o un pretendiente de ahora puede cobrar entre 300 y 800 euros. Yo me voy a reservar lo que cobro, solo digo que soy de las que más cobran", cuenta desvelando que lo máximo que ha ganado por un bolo ha sido "1.600 euros". Steisy termina diciendo que la fiebre por los bolos está bajando: "Los han quemado".