Tu foto o muñecos hinchables: cómo sustituir al público de verdad en los platós de televisión

La desescalada está permitiendo que la televisión retome su actividad en esta 'nueva normalidad' y que los concursos o talent shows sigan grabando nuevas entregas. Sin embargo, la crisis sanitaria ha obligado a vaciar las gradas de los platós.

Como vimos con La ruleta de la suerte, la presencia del público para algunos formatos es vital, por lo que las productoras han empezado a estudiar varias opciones que resuelvan, de algún modo, este asunto, siempre adaptándose a las extraordinarias circunstancias por el coronavirus.

En España, por ejemplo, El Chiringuito de Pedrerol ha invitado a sus espectadores a madar fotos de sus caras al correo electrónico del programa (chiringuito@atresmedia.com) para que después la impriman y la pongan sobre cada uno de los asientos de la grada. "Cada día cambiaremos las caras para sentirnos más arropados", dijo el presentador este lunes en su vuelta al estudio de Atresmedia.

OT 2020, por su parte, regresará a TVE el próximo miércoles 20 con "público virtual", es decir, sin nadie en plató. Hace unos días, Gestmusic lanzó una convocatoria a todos los seguidores del talent musical que quisieran participar. Por ahora, es una incógnita cómo se ejecutará el plan.

Lejos de nuestras fronteras, la televisión francesa parece haber encontrado una vistosa y acertada solución. El programa Al pie de la letra ha reducido el aforo del público de forma que las personas de carne y hueso, todas ellas con mascarillas 'invisibles' (con boca y nariz pintadas) se intercalan con simpáticos muñecos hinchables y pantallas cuya imagen sea la conexión en directo con una persona desde su casa.

#NOPLP Petit rappel... les émissions de ce soir et demain sont inédites. A partir de mercredi on débarque avec un public différent ;-) @nagui

vous en dit plus dans la vidéo.

Prenez soin de vous. pic.twitter.com/o7cpw8BgOs