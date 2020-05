El durísimo testimonio de Inés Ballester: reaparece en Telemadrid tras superar el coronavirus Ecoteuve.es 13:39 - 12/05/2020 0 Comentarios

La presentadora ha pasado semanas ingresada en un hospital de Madrid

El 13 de marzo, la víspera de decretarse el estado de alarma, Inés Ballester emitió su último programa en Telemadrid antes de caer enferma, contagiada por coronavirus. La presentadora ha pasado unas semanas muy duras en las que llegó a estar ingresada pasándolo realmente mal.

Ballester comenzó a sentirse mal a la mañana siguiente, el sábado 14 de marzo. "Al principio pensé que era agotamiento, pero yo no suelo tener fiebre y eso día sí tenía", ha relatado la periodista en su vuelta a Telemadrid. "Llamé y me recomendaron paracetamol. Al martes siguiente, me ingresaron".

Lea también: La "pesadilla" de Inés Ballester con el coronavirus: "Ha sido peor que el cáncer"

"No daban abasto en el hospital, pero yo creía que me iban a mandar para casa. No me encontraba tan mal, solo fiebre", ha recordado de ese día, cuando quedó hospitalizada. Ballester vivió un auténtico calvario. "Es muy duro y te puede costar la vida. No es una gripe, es algo mucho más serio", ha advertido la periodista en su reaparición.

"Hubo un momento que estábamos realmente preocupados"

Lo peor que ha llevado la presentadora ha sido no poder estar con sus seres queridos. "Ha sido muy duro la soledad y el aislamiento. Durante el cáncer siempre estuve acompañada, fue duro, pero no lo llevé mal", ha rememorado.

Ballester también tuvo palabras de cariño para su compañero José Luis Vidal. "Me ha enviado unos WhatsApp muy emotivos", ha dicho la presentadora. "Hubo un momento que estábamos realmente preocupados", apuntó él.