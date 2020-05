"Mola más que salgas con unas gafas de sol": Iker Jiménez advierte sobre el peligro de los ojos y el coronavirus Marco Almodóvar 12:30 - 12/05/2020 0 Comentarios

Un estudio publicado en 'The Lancet' demuestra que los ojos son una de las principales vías de contagio

El periodista recomienda protegerse los ojos, con máscara o gafas, además de llevar mascarilla

El doctor Pertierra recomendó lavarse el pelo tras venir de la calle: "Es el lugar santuario del virus"

Iker Jiménez convocó de forma inesperada a sus seguidores este lunes para una emisión urgente de La estirpe de los libres en YouTube: "Siempre hemos mantenido la misma consideración con todos vosotros: informar". El periodista se interesó por el estudio publicado por The Lancet que habla de los ojos como una de las fuentes principales de contagio del coronavirus.

"Se ha hablado algo en The Lancet de un informe de Hong Kong, pero no sabíamos que en España teníamos algunos especialistas de primer nivel mundial que habían avisado sobre el peligro de los ojos, de las conjuntivitis extrañas que se han producido en muchos casos y que luego resulta que el COVID, por resumir, entraba por el ojo", dijo.

A continuación, Pablo Fuente amplió la información. "Hasta ahora la OMS nos ha dicho que el COVID se transmite principalmente por el contacto directo por las secreciones respiratorias de personas infectadas, en especial, a través de esas gotículas respiratorias de menos de cinco micras emitidas por tos o estornudos o por el contacto con las mucosas de una persona infectada y, en determinadas circunstancias, la transmisión por aerosoles también está probada".

"Nuestros seguidores recordarán que allá por marzo, contamos que el coronavirus puede debutar como una conjuntivitis y es que así así ha ocurrido por el 20% de las personas infectadas por el virus", continuó. "Los pacientes afectados pueden presentar bien al principio o a lo largo de la enfermedad una conjuntivitis viral en la cual el virus es transmisible a través de las lágrimas, bien directamente o por las manos del paciente o incluso por pañuelos".

Fuente recordó al oftalmólogo chino Li Wenliang, que falleció por coronavirus y que dio la voz de alarma en diciembre: "Se contagió viendo a pacientes sin protección". Después, el colaborador de Iker Jiménez habló sobre un estudio de la escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hong Kong que determina que "el SARS-CoV-2 es entre 80 y 100 veces más eficiente para infectar la conjuntiva humana y las vías respiratorias superiores que el SARS-CoV-1" y que "su nivel de infección es comparable al observado en la pandemia de H1N1 [gripe A] de 2009".

"Este estudio pone en relieve que los ojos pueden ser una muy importante vía de infección humana por el SARS-CoV-2", remató haciendo alusión a que "estos hallazgos" se han publicado en The Lancet. "Esto refuerza el consejo de no tocarse los ojos, lavarse las manos regularmente, pero también ponen en tela de juicio la suposición generalizada, sobre todo en las primeras etapas de la crisis sanitaria, que el personal médico estaría adecuadamente protegido con mascarilla y ropa protectora, pero sin necesidad de utilizar las gafas especiales".

Iker Jiménez aconseja el uso de gafas de sol para evitar los contagios de coronavirus

En esta Estipe especial, Iker entrevistó a Jorge Alió, catedrático de oftalmología de la Univerdad Miguel Hernández de Alicante, ya había avisado sobre esto hace semanas. En su charla, el doctor recomendó a la audiencia usar una pantalla protectora o unas "gafas de sol" a la hora de dar un paseo o hacer running, además de la mascarilla, para evitar los contagios.

Tras esto, Iker Jiménez mostró dos aparatosas máscaras de esquí que la propia Carmen Porter utilizó. "Yo he ido con esa máscara a la calle y la gente me miraba como si fuera una extraterrestre", apuntó Carmen Porter. "¡Ostras, Dart Vader!", bromeó él poniéndosela. "Yo no quiero meter miedo a nadie, pero ¿tenemos a un oftalmológo que es el único español entre los 100 más considerados a nivel mundial, te cuenta en marzo que ojo con los ojos y no le hacen caso? ¿Qué queréis que os diga?".

"¿Cómo nos quedamos? ¿Con la sensación de estar dando herramientas útiles para la gente que mañana sale a correr? Pues yo prefiero quedarme como un idiota para muchos, como un alarmista para la inmensa mayoría de los bien pensantes, como un atacador para todos aquellos que no sé qué color tendrán o se cambiarán de color, pero decirle a la gente 'oye, el oftalmólogo seguramente más prestigioso de este país acaba de publicar en revista científica americana 'ojos y COVID', oye, mola más que salgas con unas gafas de sol", reflexionó Jiménez. "Es la realidad, ¿a quién le molesta la realidad?".

Como guinda a esta Estirpe, el presentador charló con José Miguel Gaona y Miguel Ángel Pertierra. Este último afirmó que el pelo "es el lugar santuario del virus", y por eso recomendó un "lavado rápido" del cabello después de salir a la calle, además de aislar la ropa.