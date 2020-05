Amaia se enfrenta al productor de 'OT' tras acusarla de vetar el 'docutriunfo': "No quiso que saliese" Ecoteuve.es 12/05/2020 - 11:08 0 Comentarios

La ganadora del talent en 2017 responde a Tiner Rubiera, director de Gestmusic

El famoso 'docutriunfo' sigue generando polémica. En febrero de 2018, después de que Amaia se proclamase ganadora de OT 2017, Gestmusic se lanzó a grabar un documental centrado en la figura de la navarra. La productora del talent musical de TVE quería seguir los primeros pasos de la joven tras convertirse en una estrella y relatar su camino a Eurovisión de la mano de su compañero (y por aquel entonces novio) Alfred García.

Dos años después, la cinta sigue sin ver la luz y este lunes, Tinet Rubira, director de Gestmusic, acusó a la propia Amaia de haberla 'vetado': "En un momento dado, Amaia consideró que quería distanciarse de OT y que si salía este documental cuando sacase su disco podría perjudicar a su carrera", empezó declarando el productor en palabras a Catalunya Radio.

"Hemos decidido no sacarlo ni comercializarlo. Estoy convencido de que no hubiese perjudicado a su carrera. Pero, solo por el hecho de que pudiese pensarlo, lo hemos congelado y no lo hemos lanzado", añade el catalán, que asegura que tenían "un cliente en una de las plataformas para comprarlo". No obstante, Tinet afirma que rechazaron la oferta por la navarra: "Ella se sentía incómoda con esta etapa en la que estaba más perdida. No quería que saliese un año después", concluyó.

Las palabras de Rubira generaron un gran revuelo y la propia Amaia decidió dar la cara para responderle a través de su cuenta personal de Twitter. "Yo nunca he querido distanciarme de OT. Actué tres veces en OT 2018 y visité la academia en las dos últimas ediciones", comenzó recordándole la ganadora del talent. "Os tengo mucho cariño. Ojalá el docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido", concluyó la joven.

hola @tinetr! yo nunca he querido distanciarme de ot, actué tres veces en ot18 y visité la academia en las dos últimas ediciones. os tengo mucho cariño ??

ojalá el docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido! — amaia (@amaiaromero) May 11, 2020

El camino 'maldito' del documental de OT 2017

El reportaje se grabó en la primavera de 2018 y al cabo de unos meses, en agosto de ese mismo año, Amaia desveló que había tenido la oportunidad de verlo y había "llorado muchísimo": "Es increíble", aseguraba la cantante poco antes de conocerse que TVE había rechazado comprar el documental. Gestmusic perdía así el apoyo de la cadena que más posibilidades tenía de hacerse con los derechos de la película.

"No tenemos prisa, porque el docutriunfo está centrado básicamente en la figura de Amaia, que es la ganadora de la edición pasada, y creo que no pierde vigencia. Prisa no hay, pero evidentemente tenemos ganas de que la gente lo vea", escribió entonces Tinet Rubira, director de Gestmusic, que no descartaba la posibilidad de vendérselo a alguna plataforma o incluso realizar su estreno en salas de cine como ocurrió en 2002 con OT: La película.

Llegó septiembre y con él, el estreno de OT 2018. Durante la rueda de prensa de presentación de la edición, TVE tuvo la oportunidad de explicar los motivos por los que declinó comprar el llamado 'docutriunfo': "El documental está bien pero no nos encajaba a nosotros, tal y como tenemos la parrilla de este último cuatrimestre. Tenemos el máximo respeto al trabajo que ha hecho Gestmusic, pero a nosotros eso no nos encajaba", aseguró Toni Sevilla, exdirector de Contenidos de TVE, a la pregunta de ECOTEUVE.ES.

El tiempo pasó y nada más se supo de la pieza hasta que a finales de 2019, Amaia reconoció en una entrevista que ya no quería que el documental viese la luz: "No me gustaría que saliese [...] espero que no salga. No tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Es un documental que se grabó después de OT, que contaba lo que pasó después: Eurovisión, la gira...", empezaba explicando.

"No es que no quiera que salga porque no quiera que se vea, es porque es algo que ya se vio y vivimos en esa época", añadió la cantante, que consideraba que tras sacar su primer disco el 'docutriunfo' "está fuera de contexto". "Si de repente saliese, sería una mierda", llegó a afirmar Amaia pocos meses antes de que Tinet Rubira la haya señalado como principal responsable de que la película no haya visto la luz.