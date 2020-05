Antonio Maestre dice que le echan de 'El programa de Ana Rosa' por ser crítico con Ayuso Ecoteuve.es 12/05/2020 - 8:37 1 Comentario

La última intervención del periodista en el magacín de Telecinco fue el 11 de marzo

El periodista Antonio Maestre no seguirá colaborando en El programa de Ana Rosa, un espacio al que no acudía desde hace dos meses. El tertuliano explica, a través de un largo hilo de Twitter, cómo se ha desencadenado su salida del magacín de Telecinco y cree que la dirección ha tomado esa decisión por su postura crítica con Isabel Díaz Ayuso.

"Acabo de hablar con producción del programa de Ana Rosa y ya no colaboraré más en su programa", dijo en un primer mensaje. "Aunque todos entenderéis que mi posición crítica ante Isabel Díaz Ayuso no ha tenido nada que ver al respecto", dejó caer. "Me voy a caminar y después explicaré algunas claves", añadió.

A la vuelta del paseo, Maestre explicó detalladamente su punto de vista sobre los hechos. El periodista recordó que el 11 de marzo fue su última intervención en el espacio de Telecinco. "Le expuse a Cifuentes los recortes en sanidad y, como siempre, Ana Rosa salió al quite a defenderla".

Maestre estaba convocado para acudir al programa el 26 de marzo, pero recuerda que su participación se canceló el 25, un día después de que publicase en La Sexta un artículo en el que hablaba de que Ayuso "mantenía cerrada un ala de UCI del Hospital Infanta Sofía". "Pido explicaciones y me dicen que hay que reestructurar la mesa. No me dicen nada más", detalla sobre su conversación con El programa de Ana Rosa.

Maestre asegura que este lunes, semanas después de aquella cancelación, ha vuelto a hablar con los responsables del espacio que presenta Ana Rosa Quintana para aclarar su situación. "Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. Que no encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. Que deje pasar el tiempo".



"Le he agradecido la disposición. Pero les he dicho que no se preocupen y que no hay que esperar nada", ha explicado. "Que jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir".

Acabo de hablar con producción del programa de @anarosaq y ya no colaboraré más en su programa.



Aunque todos entenderéis que mi posición crítica ante Isabel Díaz Ayuso no ha tenido nada que ver al respecto.



Me voy a caminar y después explicaré algunas claves. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

Pues voy a narrar lo que ha pasado. Solo hechos.



El 11 de marzo fue el último día que fui al programa. Le expuse a Cifuentes los recortes en sanidad y como siempre @anarosaq salió al quite a defenderla. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

Me convocaron para ir el jueves 26 de marzo. En el programa de @anarosaq te suelen avisar la semana de antes. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

El día 24 de marzo publiqué en La Sexta la noticia de que @IdiazAyuso mantenía cerrada un ala de UCI del Hospital Infanta Sofía https://t.co/rBSpN7E1WF — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

Al día siguiente la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que era un bulo que estaba cerrada pero que la abría automáticamente. https://t.co/ekj7WkEmK6 — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

El miércoles 25 de marzo recibo un mensaje a las 11:48 de producción del programa de @anarosaq diciendo que ya no voy al día siguiente. Pido explicaciones y me dicen que hay que reestructurar la mesa. No me dicen nada más. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

No he vuelto a tener noticias hasta el día de hoy en el que tras ver el monólogo de @anarosaq citando a Orwell, no sabemos si lo ha leído, escribo a producción del programa para que me aclaren la situación de mi contrato. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. Que no encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. Que deje pasar el tiempo. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

Le he agradecido la disposición. Pero les he dicho que no se preocupen y que no hay que esperar nada.



Que jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

Agradecer a producción del programa de @anarosaq su trato, y a los trabajadores más aún. Es una decisión exclusiva de la dirección. Que no le sirvo para su cometido de salvar a Ayuso.



Siempre he sabido que era una apariencia de pluralidad. Para salvar la cuota. Ningún drama. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020

Seguiré haciendo mi trabajo en los medios que me permiten ejercerlo con libertad. Porque los hay. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 11, 2020