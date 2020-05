Jorge Javier se mofa de Isabel Díaz Ayuso tras sus polémicas fotos: "Ha sido estafada por Avilés también" Ecoteuve.es 11/05/2020 - 18:51 0 Comentarios

El presentador de 'Sálvame' parodia a la presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso se convirtió este domingo en un gran meme al protagonizar una polémica portada en el periódico El Mundo. La presidenta de la Comunidad de Madrid concedió una entrevista al diario que complementó con una surrealista sesión de fotos en las que la líder del PP posa ante las cámaras mostrando su aflicción por la crisis del coronavirus que ha atacado con dureza la región que gobierna.

Tras salir a la luz las imágenes, las redes sociales se llenaron de críticas y burlas hacia Ayuso por su sobreactuada ocurrencia en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Este lunes, Sálvame no ha querido pasar por alto el asunto y Jorge Javier Vázquez lo abordó entre risas en un momento dado del programa.

Lea también: Avilés, contra las cuerdas al destaparse sus presuntas estafas: "Esto es un linchamiento mediático"

El presentador aprovechó la presencia en plató de Montse Suárez para preguntarle por las mencionadas instantáneas. "¿Quién es esta?", le planteó Jorge Javier a la abogada imitando la pose de Ayuso en la portada del periódico. "No me hables de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque estoy que trino... aunque primero me reí", dijo enfadada la colaboradora.

Jorge Javier señaló entonces hacia una esquina del plató dando un gran susto a Montse Suárez. "¿Está ahí?", preguntó sorprendida temiendo haber sido víctima de una encerrona de su compañero. La reacción de la abogada hizo que el catalán rompiera a reír a carcajadas: "Ha sido estafada por Avilés también. Seguro que le ha intentado endosar mascarillas", bromeó el presentador ante las risas de todos. "No, te decía que tienes ahí tus cosas", aclaró Jorge antes de regresar al centro del plató para seguir con el transcurso del programa.