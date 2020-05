"¿Es una cortina de humo?": Risto Mejide va más allá sobre las polémicas fotos de Isabel Díaz Ayuso Ecoteuve.es 11/05/2020 - 18:21 0 Comentarios

Los colaboradores de 'Todo es mentira' opinan sobre "la imagen del fin de semana"

"Ayuso vuelve a ser noticia". Risto Mejide ha empezado la semana tratando, entre otros asuntos, las polémicas fotografías que se hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid para ilustrar su entrevista en El Mundo. El posado dio mucho que hablar en redes sociales.

"Es la foto de este fin de semana", ha afirmado el presentador invitando a que el periodista Javier Chicote opinase sobre la instantánea: "Es droga dura", ha dicho revelando que el equipo de comunicación de Isabel Díaz Ayuso "asume el error".

"Parece una foto de 'tu marido tiene impotencia, no te preocupes", ha añadido Castella. Verónica Fumanal, por su parte, ha ido más allá de la frivolidad de la imagen reflexionando si podía ser parte de una campaña de markéting.

"Ya no hablamos de la crisis del gobierno entre el PP y Ciudadanos; que la semana pasada había un desfase en el criterio por la desescalada, ni hablamos de la dimisión de la directora de Salud Pública", ha opinado la colaboradora.

"¿Es una cortina de humo? ¿Lo han hecho a posta para que nos olvidemos de eso", ha preguntado Risto a lo que Fumanal ha llegado a la siguiente conclusión: "¿Por una foto alguien puede perder un porcentaje de votos? No. ¿Por una gestión? ¿Por la dimisión de un responsable técnico que te dice que no desescales porque no estás preparado? Por eso igual sí".