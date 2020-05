"Espero no ser la nueva Marta López": Boris Izaguirre, 'pillado' en La Sexta a lo Alfonso Merlos Ecoteuve.es 11/05/2020 - 16:55 0 Comentarios

El popular presentador charló por videollamada, desde su casa, con Cristina Pardo

Cristina Pardo entrevistó este domingo a Boris Izaguirre en Liarla Pardo, el programa que presenta en La Sexta. El presentador estaba en su casa y participó a través de una videollamada que, por momentos, hizo pensar en la famosa conexión de Alfonso Merlos de hace unas semanas.

"He visto que pasaba alguien por detrás", dijo Cristina Pardo al ver a un hombre que transitaba por el pasillo. "Es Rubén", respondió Boris, en referencia a su marido. "No estamos rompiendo ningún confinamiento", comentó entre risas. "Es Rubén bastante bien vestido, mejor que yo".

Izaguirre habló con Pardo sobre la crítica situación propiciada por el coronavirus que ha obligado a la población a permanecer confinada más de 50 días. Durante la charla, sin embargo, el marido de Boris siguió apareciendo puntualmente por detrás.

"Ha pasado tantas veces tu marido por que si cogen esto en esta cadena no hablarían de otra cosa en la próxima semana", bromeó Pardo, en referencia a las horas de televisión que el Merlos Place ha dado a Telecinco. "Esperemos que esto no me convierta en una nueva Marta López", bromó Boris.