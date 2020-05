El impactante cambio físico de Yiya en 'Supervivientes 2020': ¿cuántos kilos ha perdido en la isla? Ecoteuve.es 11/05/2020 - 13:49 0 Comentarios

"Parezco la niña de la curva", dijo al verse por primera vez en un espejo

Jordi González realizó este domingo, durante el debate de Supervivientes 2020, la primera entrevista a Yiya tras ser expulsada del reality en la gala del pasado jueves. Tras hablar de cómo le ha ayudado el programa ha cambiar su fuerte personalidad, la extremeña pudo verse por primera vez en el espejo y descubrir cuántos kilos ha perdido.

"¡Por Dios! Si parezco la que se mató en la curva, un poco más tostada, recién salida de un prostíbulo de la Costa del Sol", ha reaccionado Yiya, impactada al verse después de más de dos meses desde que comenzara su aventura en los Cayos Cochinos de Honduras.

"Lo que más me ha impactado, de momento, son las patas, porque yo tenía patas y ahora tengo piernas y no me gusta. A mí me gusta estar jamona. Me supone un impacto", ha reconocido la de Don bENITO. "La zona pectoral son como pimientos del piquillo bien fileteados, y yo me cachondeaba de Barranco", continuaba diciendo entre risas.

Pero sin duda, el momento de mayor sorpresa para Yiya llegó cuando Jordi González le comunicó el peso que ha perdido durante su estancia en Supervivientes 2020. "Yiya, que los compañeros de producción empiecen a darte más comida porque si quieres estar más jamoncita tendrás que ponerte a comer, porque has perdido 13,5 Kg", le informó el presentador dejándola boquiabierta. "¡13 kilos, mi número favorito!", exclamó.