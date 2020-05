Avilés, contra las cuerdas al destaparse sus presuntas estafas: "Esto es un linchamiento mediático" Ecoteuve.es 11/05/2020 - 12:30 0 Comentarios

El concursante de 'Supervivientes' niega las duras acusaciones lanzadas contra él

Jordi González aprovechó este domingo una de sus conexiones en directo con Honduras, durante el debate de Supervivientes 2020, para hablar José Antonio Avilés sobre las duras acusaciones que se han vertido contra él mientras permanecía aislado en el reality de Telecinco. Dos de ellas, las más inocentes, haber falseado su título de periodista o el documento que acreditaba sus supuestos estudios en Gales. A partir de ahí, han salido a la luz numerosos testimonios de personas que han denunciado ser víctimas de preguntas estafas del concursante.

El programa ofreció a José Antonio Avilés la posibilidad de escuchar todo lo que se ha dicho sobre su pasado. El cordobés, contra las cuerdas, intentó echar balones fuera asegurando que responderá una a una todas las cuestiones en Viva la vida, programa en el que colabora. "Se me acusan de cosas que son inciertas y en este carro se ha subido gente ni conozco", empezó declarando.

"Yo no estoy agobiado por lo que se está diciendo, sino por el linchamiento mediático al que se me ha expuesto", ha expuesto, visiblemente molesto con Telecinco. "Juzgar o fiscalizar lo hace un juez o un fiscal. Hay periodistas que se les ha llenado la boca de decir que he llegado a molestar o extorsionar a familias, y eso se se ha sentado cátedra diciendo que es verdad", comenzó relatando.

"Yo tengo que salir a defenderme a 8.000 kilómetros sin un móvil, sin un abogado que me defienda de los delitos de los que se me acusan. Todo ha servido y todo sirve. Me he confundido, muchas veces, atrás en un pasado, pero ni la mitad de lo que se están diciendo", argumentó muy enfadado.

La preocupación de Avilés con su familia

Avilés se ha mostrado firma a la hora de defender su inocencia, aunque no ha querido pronunciarse sobre los delitos que se le atribuyen. Además, ha explicado que su principal preocupación con todo lo que está pasando es su familia.

"Te puedo decir que ha sido muy dura la información. Muy dura no por mí porque con 24 años me puedo confundir, puedo tener errores en el pasado y tendré que dar muchas explicaciones. Pero hay una familia, la que no se merece como daño colateral estar expuestos como están expuestos. Porque mi familia no ha decidido estar en televisión, es una familia normal que trabaja y tiene vida", le reprochaba a González.

Avilés niega haber estafado "a ninguna ONG"

Poco antes de despedir la conexión, el presentador quiso que Avilés aclarara al menos algunos de los asuntos más polémicos a los que tendrá que enfrentarse cuando vuelva a España. ¿Es cierto que intentaste entrar en el Consejo de Administración del Córdoba, el equipo de fútbol, y ofrecías un medio millón de euros para mejorar la economía del club?", preguntó Jordi González. "Mentira", respondió tajante.

"¿Es cierto que has montado cinco horas en un coche de caballos y no las has pagado diciendo que iba a pagar Viva la vida?", planteó el catalán en algo que también negó el robinson antes de que Yiya, que estaba a su lado, se interesara por su presunto engaño a una ONG. "Yo no he estafado a ninguna ONG", dijo muy serio. "Con la verdad no se tiene miedo y yo me sentaré y lo explicaré todo. La gente será la que juzgue todo. No tengo miedo a contarlo todo. Pero con toda la información primero", sentenció quejándose una vez más de que se le juzgara sin respetar su "presunción de inocencia".