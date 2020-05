Marcial Dorado dice que "un ministro del PP" le pidió que "echara mierda" sobre Rajoy a cambio de beneficios en la cárcel Ecoteuve.es 11/05/2020 - 11:21 0 Comentarios

El empresario gallego condenado de narcotráfico señala también a "un ministro de Zapatero"

La Sexta despidió este domingo la primera temporada de Lo de Évole con la entrevista del periodista a Marcial Dorado. En el año 2009, la Audiencia Nacional condenó al empresario gallego a 10 años de prisión por narcotráfico. Según la sentencia, participó de forma activa en el desembarco de un alijo de casi seis toneladas de cocaína. Además, se descubrió que una de las lanchas estaba a su nombre en el momento en el que se produjo el desembarco.

Dorado defendió ante Jordi Évole su inocencia asegurando haber sido víctima de "una trampa". "Desde mayo, el barco ya no es mío y en octubre se coge esa operación", explicó antes de que el periodista le preguntara por la venta de la lancha a un grupo de Narcos. El entrevistado afirmó que él se la vendio a Roberto Leiro, del cual no sabía que se dedicaba al narcotráfico.

Marcial Dorado tuvo la oportunidad de aclarar ante las cámaras de La Sexta su relación con el Partido Popular. Jordi Évole le empezó preguntando si había recibido visitas mandadas "algún ministro del PP de Madrid" para que "lanzase mierda" sobre Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta de Galicia, a cambio de beneficios penitenciarios.

"Jamás voy a decir todo lo que me contaron porque no les di pie, me dieron hasta el nombre de una persona", destacó. "¿Pero era Feijóo?", insistió el catalán. "Pues no, Feijóo no. Era sobre Rajoy. Supongo que detrás ya venía el otro, el Feijóo, y mandé a parar el tema", declaró Marcial Dorado, que quiso enviar un mensaje a Feijóo, quien tiempo atrás fue amigo suyo. "Le vuelvo a decir que se cuide, que se cuide de sus amigos, pero si tenía un amigo sano, era este", defendió.

Marcial Dorado dispara también contra el PSOE

Tras señalar a Génova, Marcial Dorado quiso también desvelar las presiones que recibió desde Ferraz. "A mi despacho también han venido de parte del PSOE", aseguró el entrevistado. "Fue en 2005, sin estar condenado", recordó el gallego, que contó que le mandó "un recado a través de otra persona" a un ministro de Zapatero para que le ayudara ante la injusticia que, según él, estaba viviendo.

"Para que me quitara de ahí, porque me estaban sacando en los periódicos, me estaban bloqueando cuentas y me estaban asfixiando las empresas", señaló el entrevistado, añadiendo que aunque al principio no tuvo respuesta, un día todo cambió. Según su testimonio, "tocaron a la puerta, y se sentaron dos persona" diciéndole que conocían su llamada de auxilio al ministro y que "sabían que él no tenía nada que ver" sobre "el asunto por el que estaba en la cárcel". No obstante, le dijeron que aun así le "iban a condenar"

"Te van a condenar. Si tú admites ahora mismo que llame a una persona en Madrid y venga aquí, dos personas, una o dos personas, te prometemos, siempre que hagas unas declaraciones, que se te aparta de todo", declaró Dorado. "Querían me inculpase yo o que le eche a la basura a gente hablando de subvenciones", explica Dorado.

Jordi Évole preguntó entonces si esta persona sobre la que querían "echar basura" era Núñez Feijóo. "Lo tengo clarísimo. Si no, ¿qué interés tenía? Porque ese señor estaba viniendo aquí y era fuerte", respondió contundente antes de recordar otras palabras de lo que le dijeron."'Si ahora no somos capaces de coger Galicia, ya no lo cogemos más'. Ahí deduje yo que el sistema era ese y era ese", sentenció.