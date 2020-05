Ana Rosa Quintana opina sobre las polémicas fotos de Isabel Díaz Ayuso Ecoteuve.es 10:39 - 11/05/2020 0 Comentarios

La presentadora aborda el tema que acaparó las redes sociales el domingo

Ana Rosa Quintana ha abordado en su programa de Telecinco las comentadas fotos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la portada de El Mundo. Un posado que dio mucho que hablar este domingo en las redes sociales.

La presentadora ha planteado el caso a los tertulianos de su magacín. Para Verónica Fumanal, una de las colaboradoras del programa, el reportaje fotográfico es "una maniobra de distracción".

Le también: "Igual los medios nos hemos equivocado": la reflexión de Ana Rosa sobre la pandemia

Eduardo Inda, por su parte, cree que "es una cagada". "Es una metedura de pata sideral. Estas frivolidades echan por tierra el maravilloso trabajo de muchos días", ha dicho el colaborador.

Ana Rosa Quintana: "A mí no me han gustado"

"A mí no me han gustado", se ha sincerado Ana Rosa Quintana, que ha recordado que "las redes sociales se han plagado de memes con las fotos". La presentadora, no obstante, cree que Madrid "ha hecho una gestión maravillosa con Ifema", pero considera que "a lo mejor hubiera sido pertinente esperar" (para pedir el cambio de fase).

Lea también: Ana Rosa Quintana, en Ecoteuve: "El Gobierno ha actuado tarde y debería escuchar más"

Al margen de las fotos, Ana Rosa Quintana ha dicho que "Ayuso está sufriendo una campaña brutal. Responsabilizarle de las muertes... no se puede consentir".