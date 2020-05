María Teresa Campos, enfadada con Jorge Javier por una broma de Terelu en el 'Deluxe': "Ninguna gracia" Ecoteuve.es 10/05/2020 - 16:03 0 Comentarios

La presentadora Teresa Campos ha pasado el confinamiento con Terelu mientras Carmen Borrego se ha infectado y con el trauma de Bigote muy reciente

María Teresa Campos ha entrado por teléfono en Sábado Deluxe para hablar con Mila Ximénez tras su regreso a Telecinco, pero se ha pegado un buen mosqueo al escuchar a Jorge Javier Vázquez bromeando sobre lo duro que debe haber sido estar confinada con Terelu: "No me hace ninguna gracia, no sabes cómo me ha cuidado".

Y es que Jorge Javier ha bromeado sobre una frase que Mila pronunció en su sección de Sálvame, apiadándose de Teresa por las desgracias que ha vivido en los últimos meses, a saber: su ruptura con Edmundo Arrocet; el confinamiento con su hija Terelu; y que Carmen Borrego se haya contagiado del SARS-CoV-2.

La forma en la que la colaboradora habló del tema podía llevar a error, y Jorge ha bromeado con que lo realmente duro para María Teresa ha sido tener que estar encerrada en la misma casa con su hija Terelu Campos. Algo que la presentadora ha negado, nada más intervenir en directo en Sábado Deluxe.

"No hay mejor persona para confinarse que Terelu"

"No me hace ninguna gracia. No hay mejor persona que una pueda encontrar para confinarse que mi hija Terelu. Me ha cuidado que no lo puedes ni imaginar. No ha habido nadie que me haya podido visitar, ni con mascarilla ni sin ella".

Jorge, muerto de risa, ha bromeado con que, según cuenta María Teresa, Terelu la ha tenido "aprisionada".

"Ten cuidado"

La aludida no ha terminado de encontrarle la gracia: "Tú ríete, ríete, pero ten cuidado".

"Cuando hemos hablado, no sabía que habías estado tan sola, no tenía ni idea. Te doy las gracias por tus palabras, y me alegro de que te hayas puesto bien. Imagino que yo, si hubiera estado sola, me hubiera dado más paranoia que a ti, pero he tenido la suerte de estar muy bien acompañada. He disfrutado mucho de mi perrita, he salido a aplaudir todos los días Considero que soy una privilegiada por haber tenido este confinamiento ( ) Ahora ya estoy en mi casa con mi nieta Carmen".

Borrego, afectada de la CoVid-19

Además, la presentadora ha confesado que se llevó un disgusto muy grande al enterarse que su hija Carmen Borrego se había contagiado por el coronavirus: "Afortunadamente, lo tengo superado porque está bien".

Enfadada con Lydia Lozano también

Eso sí, la veterana presentadora se ha enfadado cuando la periodista Lydia Lozano le ha dicho que Edmundo está "muy bien confinado": "Me da exactamente igual, no voy a hablar de esa persona para nada ni ahora ni nunca más".

"Me gusta escucharte cabreada"

Antes de despedirse, Jorge Javier Vázquez ha reconocido que le ha apasionado la llamada y ver a María Teresa Campos rebotada: "Me ha encantado escucharte en plena forma, me gusta escucharte cabreada, porque eso significa que estás bien".