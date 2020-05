"¿A ti te gustaría amordazarme?": pelea entre Eduardo Inda y Angélica Rubio Ecoteuve.es 10/05/2020 - 13:19 0 Comentarios

'La Sexta Noche' vuelve a ser escenario de duros enfrentamientos de los colaboradores

La Sexta Noche volvió a vivir, una semana más, un tenso debate. Esta vez, las peleas han sido entre Eduardo Inda y Angélica Rubio, así como entre Jesús Maraña y María Claver. No habrá paz para los tertulianos, de momento.

Los primeros se enzarzaron por la supuesta censura de la información. "Claro que hay censura, Eduardo Inda va a aplaudir al Gobierno en todas las televisiones y no le dejan, el estado de alarma le prohíbe aplaudir al Gobierno", aseguró Angélica Rubio, ironizando sobre Eduardo Inda. "¿Lo dices porque a ti te gustaría amordazarme? ¿O por qué lo dices?", espetó el director de OK Diario.

"Los políticos y periodistas, y me incluyo, tomamos a la gente por tonta. ¿Hay algún ciudadano de este país que no haya podido enviar un WhatsApp? Ni uno. Nunca ha habido tal cantidad de insultos y amenazas, y me parece vergonzoso que no denunciemos a periodistas que amenazan a otros periodistas", afirmó la directora de El Plural y analista política.

María Claver y Jesús Maraña también pierden los papeles

Por otra parte, Jesús Maraña y María Claver también tuvieron un acalorado debate. El director de Infolibre, que llevaba varias semanas sin ir a plató, no pudo más y estalló contra María Claver por interrumpirle en su discurso.

"Iñaki, quiero decir que como espectador he comprobado lo que tantas semanas he vivido en este plató. Y es que unos hablan mucho más que otros", apuntó el periodista. "Voy a procurar, en lo posible, ser lo más equitativo con cada uno de los bandos", zanjó el presentador.