Montesinos (PP) defiende la abstención en La Sexta: "Dejar el estado de alarma no es sinónimo de no dar garantías de salud"

Afirma que "el PP no va a apoyar más prórrogas del estado de alarma" porque hay "otras alternativas"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha defendido en La Sexta Noche la abstención del PP en la votación por la prórroga del estado de alarma asegurando que hay "otras alternativas que permiten que el Gobierno no tenga estos poderes extraordinarios".

Además, ha asegurado que su partido se abstuvo en la votación para decidir si se prorrogaba el estado de alarma en España "por lealtad a los españoles".

En La Sexta Noche, asimismo, ha declarado que se propuso una alternativa: "Planteamos un plan alternativo al estado de alarma permanente, que parece el único plan de Sánchez".

Montesinos ha criticado que, pese a que Pablo Casado planteó este plan alternativo al estado de alarma en el Congreso de los Diputados, hasta ahora no han "recibido ninguna llamada del Gobierno".

"Sánchez no quiere pactar nada"

"Esta ha sido la tónica durante todo el estado de alarma", ha denunciado Montesinos, asegurando que "Pedro Sánchez ha dejado claro que no quiere pactar absolutamente nada con el PP".

Pablo Montesinos también ha resaltado que "el PP no va a apoyar más prórrogas del estado de alarma" porque hay "otras alternativas que permiten que el Gobierno no tenga estos poderes extraordinarios". Respecto a esto, ha hecho hincapié en lo siguiente: "Dejar el estado de alarma no es sinónimo de no dar garantías de salud a todos los españoles".

ERTEs y luto nacional

"Nosotros planteamos que se tenían que desligar los ERTES del estado de alarma y la necesidad de que hubiera luto nacional", ha explicado a Iñeki López Montesinos, que ha aseverado que "ningún español entendía que no hubiera un reconocimiento de nuestras administraciones en recuerdo a todas personas que nos han dejado".