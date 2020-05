Arrimadas, en La Sexta: "Todo el mundo sabe lo que pienso del Gobierno, intenté evitar que se formara" Ecoteuve.es 10/05/2020 - 11:35 0 Comentarios

Tranquiliza a al PP sobre los Gobiernos formados con Ciudadanos

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, estuvo en La Sexta Noche para defender la decisión de la formación naranja de apoyar la prórroga del estado de alarma pese a las críticas. Recordó su postura contra la formación del Ejecutivo PSOE-Podemos y lanzó un mensaje de tranquilidad al PP sobre sus pactos de Gobierno en distintas CCAA: "Los que esperan que los gobiernos de PP y CS caigan se van a quedar con las ganas", aseguró.

Para Arrimadas, la sociedad se encuentra en estos tiempos "en una burbuja política de piruetas interpretativas", toda una respuesta a las críticas recibidas por parte de la formación naranja por apoyar la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto al estado de alarma.

La líder de Ciudadanos recordó que intentó "evitar que el Gobierno se formara", aunque también agregó que esa votación no era para "decir si el Gobierno te gusta o no", sino una decisión tomada "a favor de los españoles".

Sobre la polémica de Albert Rivera

"Las críticas se escuchan más que las alabanzas. Albert Rivera retuiteó un artículo que decía que el estado de alarma no puede durar para siempre, algo en lo que coincido. El problema es que tenemos que ver cómo salimos de aquí de manera ordenada. No le puedes decir a la población que habrá un estado de alarma hasta encontrar una vacuna. Algunos han querido interpretar que era si te gustaba o no el Gobierno", argumenta Arrimadas sobre el mensaje de Rivera en redes sociales, que algunos vieron como una crítica a Arrimadas e incluso al propio partido de Ciudadanos.

Mensaje de tranquilidad a sus socios populares

La líder de la formación liberal, además, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a aquellos miembros del Partido Popular que han mostrado dudas por la posición de Ciudadanos de apoyar la prórroga del estado de alarma del Gobierno.

Arrimadas ha defendido que los gobiernos en los que están con la formación que lidera Pablo Casado están "muy bien". Además, ha afirmado que con Casado mantiene una "magnífica relación".

"Más unidos que el Gobierno de España"

"Esos gobiernos son fuertes, están unidos, y están más fuertes y más unidos que el Gobierno de España. Los que se alegrarían de que esos gobiernos cayeran se van a quedar con las ganas", advirtió Arrimadas. La política de Jerez, además, aseguró que en Ciudadanos son un partido "sensato" y "moderado" que "cumple con los acuerdos".