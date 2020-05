Manuela Carmena, en 'La Sexta Noche': "Estoy orgullosa de que el Ayuntamiento de Madrid esté dando ejemplo" Ecoteuve.es 10/05/2020 - 10:44 0 Comentarios

Carmena alaba al consistorio de Almeida pero critica los rifirrafes de la Comunidad de Madrid

La exalcaldesa Carmena ha elogiado en La Sexta Noche la cooperación mostrada entre los distintos grupos políticos en el Ayuntamiento de Madrid. Pero también ha tenido tiempo de verter críticas a ese debate "absurdo, pueril", lleno de ataques políticos, que se está viviendo durante la crisis del nuevo coronavirus. Asimismo, pidió que se quitaran los honores que el recientemente fallecido Billy el Niño recibió.

La expolítica habló largo y tendido sobre la crisis del coronavirus, haciendo hincapié en el papel de los políticos en la misma, poniendo de ejemplo el Ayuntamiento de Madrid.

Lea también: Revilla: "Esta pandemia nos ha cogido en bolas, no estábamos preparados"

Carmena se siente "orgullosa" de que en Madrid se esté "dando ejemplo" de colaboración entre distintas fuerzas políticas, como mostraron Martínez Almeida y Rita Maestre durante el pleno del pasado 17 de abril.

"Orgullo y esperanza"

"Me cabe un poquito de orgullo de pensar que, quizás, haya podido dejar un poco ejemplo; y me cabe la esperanza de que si se ha podido hacer bien en un sitio, se puede hacer bien en todos", comenta.

Eso sí, Carmena avisa de que se tienen que mejorar los "procesos democráticos": "Si siempre hay que mejorarlo, cuando llegan momentos en los que la situación es más compleja, se nota más lo que nos falta".

La Comunidad, la otra cara de la moneda

Por otro lado, Carmena admite estar viviendo "con bastante pena" los debates alrededor de la situación de la Comunidad de Madrid. Cree que "no se puede hacer un debate tan absurdo y tan pueril" acerca de la situación del nuevo coronavirus: "No es maduro ni democrático", añadió, poniendo en cuestión la defensa de Isabel Díaz Ayuso acerca del paso a la fase 1 para la Comunidad de Madrid, que finalmente fue rechazado por Sanidad.

"Me da mucha pena, he oído cosas muy pueriles y muy bobas, la sociedad española no merece esos debates", critica la exalcaldesa.

"Hay que explicar las razones por las que la persona responsable de evaluar la situación médica de Madrid lo dice, y si hay algún argumento desde el punto de vista de la decisión política que puede argumentar otras cifras u otro informe, entonces que haya ese debate", explicó.

Por último, Carmena concluyó con una dura crítica ante estos mensajes escuchados desde distintas fuerzas políticas: "La sociedad española no merece esos debates".

Contra Billy el Niño

También tuvo tiempo de comentar el fallecimiento de Billy el Niño, torturador del franquismo que murió con cinco medallas al mérito policial dado su "comportamiento ejemplar" durante la dictadura, las cuales aumentaban su renta en un 50%.

Según Carmena, es importante "que se sepa lo que pasó y lo que hizo" Juan Antonio González Pacheco (nombre real de Billy el Niño) "desde el punto de vista pedagógico", añadiendo que se le tendrían que quitar esos reconocimientos.

"Quitar los honores"

"En el proceso de desarrollo de memoria se deberán quitar los honores que recibió inmerecidamente una persona cuyo comportamiento sólo se puede recordar para censurarlo y para que nunca más vuelva a pasar", aseveró.