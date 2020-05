Los creadores de 'Cómo conocí a vuestra madre' adaptan 'Let's go to the mall' al confinamiento Ecoteuve.es 9/05/2020 - 12:30 0 Comentarios

Hace semanas, Cobie Smulders ya volvió a cantarla en Instagram

La actriz Cobie Smulders (Robin en How I met your mother) y los creadores Carter Bays y Craig Thomas han cambiado el título y letra de la popular Let's go to the mall para adaptarla al nuevo coronavirus y conseguir donaciones para los más desfavorecidos.

Cobie Smulders, la intérprete canadiense del personaje Robin Scherbatsky, la reportera de Cómo conocí a vuestra madre, ha vuelto a cantar una de las canciones más emblemáticas de la sitcom americana, Let's go to the mall.

Ya hace un par de semanas, la actriz volvió a cantarla en un directo de Instagram junto al actor Jake Johnson de New Girl. Tras el éxito de esa iniciativa, Cobie Smulders se ha vuelto a meter en el papel de la cantante pop adolescente Robin Sparkles para cantar la aclamada canción, pero con cambios.

Letra y título cambiados

Y es que con la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 y el confinamiento se ha adaptado la letra de Let's go to the mall (vamos al centro comercial, en español) para que se convierta en una canción mucho más propicia para el contexto actual, dando lugar a Let's all stay at home (Vamos a quedarnos en casa, en español).

Los propios showrunners de la serie, Craig Thomas y Carter Bays, han sido los que han modificado la canción para adaptarla a la situación sanitaria y, en pocas horas, el vídeo ha logrado más de medio millón de reproducciones. El objetivo de esta iniciativa, de carácter solidario, es que los seguidores de la serie, finalizada en 2014, hagan donativos a organizaciones como Save the children, Canada Helps o Daily Bread Food Bank.

Ahora que Smulders ha recuperado a Robin Sparkles, ¿Rescatará también a la versión grunge de ésta, Robin Daggers?